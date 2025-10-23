Nicușor Dan, la Consiliul European: „Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei”

Țările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia „să se gândească la un atac asupra Europei”, a declarat președintele Nicușor Dan (foto) joi, la Bruxelles, unde participă la Consiliul European.

„Noi avem un război hibrid de cel puțin zece ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Nu e o noutate că trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a declarat președintele Dan.

Șeful statului a vorbit și despre temele summitului. „Sunt teme importante pentru România. Începem cu partea de securitate, cele patru programe de securitate, și în momentul acesta discutăm de un plan de acțiune cu care Comisia a venit, pe care doar l-a schițat la Copenhaga acum trei săptămâni. După aceea, urmează o discuție pe Ucraina. E o discuție despre surse de unde mai găsim bani pentru Ucraina și e o discuție pe fonduri de înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre”, a explicat președintele Nicușor Dan.

„După aceea, discuția pe competitivitate, unde se discută de simplificare. Asta înseamnă mai puțini bani pentru companii, pentru fel de fel de raportări, și asta înseamnă un plus de competitivitate. Se discută de digitalizare și se discută de compatibilitatea cu condițiile de climă, unde evident că există un oarecare conflict între a fi competitiv și a respecta niște obiective ambițioase pe emisii de carbon. Și ultimul subiect, și, din nou, foarte important pentru România – Moldova și procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană”, a adăugat șeful statului.

Liderii europeni intenționează să își arate sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, joi, la Bruxelles, după câteva zile agitate la capătul cărora președintele american Donald Trump a anunțat că plănuiește să aibă o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, dar apoi s-a răzgândit, relatează Agerpres.

În cadrul Consiliului European, liderii Uniunii Europene sunt așteptați să se întâlnească cu Zelenski, să reitereze sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei și să convină să elaboreze o propunere de utilizare a activelor rusești înghețate pentru un împrumut important către Kiev.

