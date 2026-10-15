Nicușor Dan la Consiliul European: România cere ca atacurile din Marea Neagră să apară explicit în concluziile summitului și sprijin UE pentru un centru de securitate cu Bulgaria – Bugetul UE, în centrul agendei

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, că România dorește ca preocupările legate de securitatea Mării Negre să fie incluse explicit în concluziile summitului și ca Uniunea Europeană să sprijine centrul de securitate civilă pe care Bucureștiul intenționează să îl dezvolte împreună cu Bulgaria.

Președintele a precizat că vineri vor avea loc discuțiile privind Ucraina și securitatea europeană, iar România va insista ca regiunea Mării Negre să fie menționată în concluziile Consiliului European.

„Aici ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii și, mai departe, să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să-l construim împreună cu Bulgaria”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că, la propunerea României, regiunea Mării Negre este deja menționată în proiectul de concluzii al Consiliului European, iar Bucureștiul și Sofia încearcă, în urma atacurilor recente cu drone asupra navelor comerciale, să obțină o formulare mai fermă.

„Față de incidentele astea e posibil să apară o ușoară îmbunătățire a concluziilor, la propunerea noastră și a Bulgariei. În linii mari, e vorba de necesitatea de echipamente suplimentare în zona Mării Negre și de funcționalizarea acestui centru de securitate civilă, care este un proiect al Uniunii Europene pe care România și Bulgaria îl conduc”, a explicat președintele.

Întrebat ce ar presupune această modificare a concluziilor, Nicușor Dan a indicat inclusiv „o mențiune explicită la evenimentele recente”.

Președintele a arătat că a discutat joi dimineață cu premierul Bulgariei despre incidentele de securitate din Marea Neagră.

„Să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră”, a spus Nicușor Dan.

Echipamente suplimentare la Marea Neagră

În ceea ce privește NATO, președintele a explicat că discuția este în primul rând una operațională și a comparat situația actuală cu incidentele anterioare cu drone produse în zona Dunării.

„Așa cum, când am avut incidentele cu drone pe Dunăre, ne-am dus la NATO, la aliații noștri, și le-am spus că avem nevoie de echipamente pentru a asigura protecția unui stat NATO pe Dunăre, acum avem aceeași discuție la Marea Neagră”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a vorbit și despre discuțiile privind un comandament NATO pentru Marea Neagră, precizând că există deja o asemenea structură găzduită de Turcia și că este analizată posibilitatea ca aceasta să devină rotațională.

„Există un comandament pentru Marea Neagră. El este găzduit de Turcia de mai mulți ani și este o discuție despre faptul că acest comandament să fie rotațional. Și rotațional poate să însemne doar comanda sau poate să însemne și locația. Și noi ne dorim și locația”, a afirmat președintele.

Șeful statului a mai arătat că România solicită în mod constant o prezență aliată mai puternică în regiune, ca element de descurajare.

„Evident că fiecare dintre țări își dorește o prezență aliată mai puternică în țara lor, pentru descurajare. Și asta e ceea ce facem noi permanent, să cerem asta”, a spus Nicușor Dan.

Bugetul UE. Ce vrea România

Un alt subiect major al reuniunii de joi și vineri este viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene. Nicușor Dan a precizat că România coordonează, împreună cu Italia, grupul Prietenilor Coeziunii și că o reuniune a statelor membre din acest grup a avut loc joi dimineață, înaintea începerii Consiliului European.

„În esență, ne dorim ca bugetul Uniunii să fie rezonabil de mare, adică să nu fie făcute tăieri, în special pe zona de politică agricolă și de coeziune, care ne interesează și sunt exact banii europeni care au dezvoltat România în toți acești ani”, a declarat președintele.

România urmărește, de asemenea, ca firmele autohtone să poată beneficia mai mult de viitorul pilon european dedicat competitivității.

„Și apoi, pe pilonul de competitivitate, unde am vrea ca firmele române să profite și să se dezvolte”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a precizat că 17 dintre cele 27 de state membre s-au coordonat în cadrul grupului pe poziții comune privind viitorul buget european, ceea ce, în opinia sa, crește forța de negociere a acestora.

„Faptul că au fost 17 din 27 de state care au avut idei comune” a contribuit inclusiv la păstrarea anvelopelor naționale în negocierile de până acum, a arătat președintele.

„Discuția pe care am avut-o azi-dimineață cu cele 17 state, în sensul ăsta, a fost păstrarea unității acestui grup, astfel încât el să aibă o pondere mai mare în negociere”, a adăugat Nicușor Dan.

Extinderea UE – România vrea deschiderea rapidă a ultimelor clustere pentru Republica Moldova

Extinderea Uniunii Europene este un alt punct important de pe agenda summitului. Nicușor Dan a arătat că România este interesată în primul rând de avansarea negocierilor cu Republica Moldova, dar și cu Ucraina.

Președintele a amintit că în această săptămână au fost deschise noi clustere de negociere și a spus că obiectivul României este ca procesul să continue într-un ritm cât mai rapid.

„În seara asta va fi dezbatere pe extindere și, evident, ne interesează Moldova, ne interesează și Ucraina. După cum știți, săptămâna asta s-au deschis clusterele de negociere 2 și 3, clusterele 1 și 6 acum câteva luni și mai rămân 4 și 5. Și interesul nostru este ca, într-un interval cât mai scurt, să se deschidă clusterele 4 și 5”, a spus Nicușor Dan.

El a precizat că își dorește o discuție directă între cei 27 de lideri privind poziția fiecărui stat membru față de continuarea negocierilor de aderare.

„Eu îmi doresc să avem o discuție foarte directă pe așteptările fiecăruia dintre cele 27 de state cu privire la deschiderea capitolelor de negociere și sunt foarte optimist că vom face asta”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a spus ulterior că speră ca ultimele două clustere vizate să poată fi deschise chiar în acest an.

„Interesele noastre și întrebările noastre către colegi au fost despre cât de repede putem deschide clusterele 4 și 5. Sper că le vom deschide anul acesta, 4 și 5”, a declarat șeful statului.

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