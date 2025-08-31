Nicușor Dan, la Chișinău: Prin eforturile pe care le fac pentru a apăra democrația, „moldovenii sunt mai europeni decât europenii”

Republica Moldova reprezintă un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă prin modul în care apără democrația, a declarat președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău, unde participă la sărbătorirea Zilie Limbii Române.

Declarațiile au fost făcute la cea de-a treia ediție a Marii dictări naționale, organizată în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde șeful statului le-a spus celor prezenți că, prin eforturile pe care le fac pentru a apăra democrația, „moldovenii sunt mai europeni decât europenii”.

„Sunt deosebit de onorat să fiu împreună cu dumneavoastră aici. Mulțumesc, doamna președintă pentru invitație. Știți că, începând din 2011, această zi este celebrată și în România – Ziua Limbii Române – în mod oficial. Poate nu ar fi rău să copiem și Marea dictare națională. Am putea să începem cu clasa politică de exemplu. Devenind serioși, vă mărturisesc că sunt foarte emoționat pentru că, așa cum spunea doamna președintă, eu tot timpul am considerat că limba română un dat. M-am născut, am vorbit, am făcut școala în limba română și dumneavoastră, în opinia mea, ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care ați dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă și această identitate. Și acum din nou sunteți, în opinia mea, un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă prin modul în care încercați să apărați democrația în fața acelorași tipuri de presiuni care vin din aceeași parte și dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii și că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană”, a subliniat Nicușor Dan.

Limba română este, dincolo de a fi o identitate, o responsabilitate, a mai spus președintele: „România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă, și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți. Din partea României, din partea mea personal, toată prietenia și toată deschiderea pentru a construi aceste legături”, a transmis președintele.

La Marea dictare națională au participat peste 2.000 de persoane, care au scris un text literar după dictare. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației din Republica Moldova sub patronajul Președinției Republicii Moldova.

