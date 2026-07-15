Nicușor Dan, la ceremonia Zilei Statalității Ucrainei de la Kirv: România, sprijin ferm ”pentru frontierele recunoscute pe plan internațional ale Ucrainei și pentru integritatea sa teritorială”

Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat miercuri, la Kiev, sprijinul ferm al României pentru suveranitatea, integritatea teritorială și frontierele recunoscute internațional ale Ucrainei, afirmând că „o Europă sigură și o ordine globală stabilă sunt imposibile fără o Ucraină pe deplin suverană și în siguranță”.

Șeful statului a participat la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainene și Zilei Botezului Rusiei Kievene – Ucraina, în prezența președintelui Volodimir Zelenski și a altor lideri internaționali.

În discursul său, Nicușor Dan a subliniat că actualul context de securitate impune „responsabilitate și claritate morală”, precum și respectarea principiilor fundamentale ale ordinii internaționale bazate pe reguli, respectiv suveranitatea, independența și integritatea teritorială a statelor.

Președintele României a afirmat că Ziua Statalității Ucrainene reprezintă mai mult decât o comemorare istorică, fiind „o mărturie profundă a unui adevăr vechi de o mie de ani”, care evocă alegerea civilizațională făcută de Cneazul Vladimir cel Mare și integrarea spațiului Kievean în tradiția juridică, culturală și spirituală europeană.

„Istoria nu poate fi rescrisă prin decrete, așa cum nici suveranitatea nu poate fi anulată prin forță”, a declarat Nicușor Dan, avertizând asupra „instrumentalizării periculoase a istoriei” în regiune.

Șeful statului a transmis că România recunoaște și susține continuitatea statalității ucrainene. „Când celebrăm Statalitatea Ucraineană, recunoaștem un adevăr fundamental: Ucraina a existat, Ucraina există și Ucraina va continua să existe”, a spus președintele.

Referindu-se la parcursul european al Ucrainei, președintele a apreciat progresele făcute de Kiev și a descris procesul de aderare la Uniunea Europeană drept unul „transformator”, subliniind că toate statele candidate trec prin schimbări profunde în acest proces.

În încheiere, Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina.

„În numele României, este privilegiul meu să reafirm astăzi, la Kiev, sprijinul ferm al țării noastre pentru frontierele recunoscute pe plan internațional ale Ucrainei și pentru integritatea sa teritorială, precum și angajamentul nostru pentru stabilitate pe termen lung”, a declarat președintele.

Ziua Statalității Ucrainene este marcată anual la 15 iulie și celebrează continuitatea tradiției statale ucrainene, fiind asociată cu creștinarea Rusiei Kievene în anul 988, în timpul domniei Cneazului Vladimir cel Mare. Ceremonia organizată la Kiev a reunit lideri politici și reprezentanți ai statelor partenere ale Ucrainei, în contextul continuării războiului declanșat de Federația Rusă și al eforturilor Kievului de integrare în Uniunea Europeană și NATO.

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