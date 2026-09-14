Nicușor Dan, întâlnire cu cancelarul Merz în Finlanda – Pe agendă: consolidarea Flancului Estic, cooperare în industria de apărare și bugetul UE

Președintele Nicușor Dan a avut, duminică, la Rovaniemi, în Finlanda, o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, cu care a discutat despre situația de securitate de pe Flancul Estic, în contextul amenințărilor ruse, dar și despre potențialul cooperării româno-germane în industria de apărare.

Viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, adică bugetul comunicat, a fost dezbătut de cei doi oficiali, România susținând un buget ambițios, cu o politică de coeziune solidă și o finanțare adecvată pentru agricultură. De notat că Germania vrea tăieri de câteva sute de miliarde de euro din propunerea Comisiei, care vizează un buget de 2.000 miliarde de euro.

„O întâlnire bună cu Cancelarul Federal al Germaniei, la Rovaniemi, în marja Summitului European pentru Arctica. Discuția noastră a reconfirmat parteneriatul solid dintre România și Germania”, a scris, duminică seară, pe X, președintele Nicușor Dan, citat de News.ro.

Acesta a adăugat că s-a discutat și despre securitatea din regiune: „Am subliniat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO în fața amenințărilor ruse, inclusiv a incursiunilor dronelor în spațiul aerian aliat, și am discutat despre potențialul cooperării româno-germane în industria de apărare”.

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De asemenea, cei doi oficiali au abordat situația viitorului Cadru Financiar Multianual al UE.

„România susține un buget ambițios, cu o politică de coeziune solidă și o finanțare adecvată pentru agricultură”, a adăugat șeful statului.

De asemenea, acesta precizează că s-a discutat despre parcursul european al Republicii Moldova, care „rămâne o prioritate pentru România, iar progresele sale merită o susținere fermă, inclusiv prin deschiderea în timp util a tuturor clusterelor de negociere”.

Președintele Nicușor Dan participă, duminică și luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda, la Rovaniemi, care are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan va prezenta în cadrul reuniunii viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.

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