Nicușor Dan, la summitul de afaceri România-India: „Țara noastră este poarta de intrare dinspre Asia înspre Europa – O oportunitate pentru companiile indiene este Portul Constanța și Dunărea”

România și India vor să își dubleze schimburile comerciale, de la 1,3 miliarde de dolari în 2025, și să deschidă noi domenii de cooperare economică, în special în energie, industria de apărare, IT și logistică portuară, a declarat, vineri, președintele Nicușor Dan la forumul de afaceri bilateral organizat în marja vizitei de stat a președintei Indiei, Droupadi Murmu.

Este prima vizită la cel mai înalt nivel între cele două țări din ultimele două decenii, iar componenta economică a fost plasată în centrul agendei, pe fondul acordului de liber schimb recent semnat între UE și India, susținut de România.

Nicușor Dan a prezentat România drept „poarta de intrare dinspre Asia înspre Europa”, punctând Portul Constanța și conexiunea fluvială pe Dunăre ca rută ieftină de acces la piața europeană, viitoarea autostradă care va lega portul de granița de vest și perspectiva unei linii aeriene directe între cele două țări.

India este cel de-al treilea partener economic al României din zona Indo-Pacific – schimburile comerciale dintre cele două țări au fost de 1,3 mld. $ în 2025

„Este un moment important în relația noastră bilaterală, așa cum s-a spus, după mult timp, un contact la nivel înalt între România și India, deși relația bilaterală între România și India este veche, consolidată și nu au existat dubii în această relație. Mă bucur că vizita politică are o puternică componentă economică, pentru că există perspective economice importante între economiile noastre. India este a patra economie a lumii, India este un mare centru de inovație tehnologică”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a arătat că România este o țară cu o perspectivă energetică interesantă și cu o forță de muncă bine pregătită.

„România este poarta de intrare dinspre Asia înspre Europa. Și, de asemenea, România este, dacă ne uităm la viitor, o țară cu o perspectivă energetică interesantă. Este o țară cu o calitate a personalului interesantă, de asemenea, în special în zona de tehnologie, științe, IT. Deci există posibilități de cooperare care se deschid în fața noastră. Schimburile comerciale în 2025: 1,3 miliarde de dolari. India, al treilea partener economic al României din zona Indo-Pacific. Dar, așa cum am vorbit cu doamna președinte, ambiția noastră este să dublăm cifra aceasta de schimburi comerciale și ne ajută foarte tare acordul de liber schimb care a fost semnat între Uniunea Europeană și India, pe care noi, în interiorul Uniunii Europene, l-am susținut”, a explicat președintele României.

Conform acestuia, peste 600 de companii cu capital indian sunt deja înregistrate în România, cu peste 10.000 de locuri de muncă create, iar comisia mixtă de cooperare economică se va reuni în toamnă la New Delhi. Președintele a identificat energia, apărarea, IT-ul și sectorul aerospațial drept principalele oportunități pentru investitorii indieni, menționând și participarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială la un program spațial indian.

Președintele României: Există oportunități interesante pe piața românească pentru companiile indiene

„Avem o comisie mixtă de cooperare economică. Ea s-a reunit anul trecut la București, după o pauză, de asemenea, importantă, și toamna aceasta se va reuni la New Delhi. Avem peste 600 de companii cu capital indian care sunt înregistrate azi în România. Ele au creat peste 10.000 de locuri de muncă, un exemplu fiind Terapia Cluj. Dar avem, de asemenea, companii în zona de IT, în zona auto, în zona de metalurgie”, a transmis Nicușor Dan.

Acesta a făcut trimitere și la importanța pe care o poate avea Portul Constanța pentru companiile indiene.

„O oportunitate pentru companiile indiene în România este Portul Constanța și Dunărea. O modalitate ieftină de a ajunge la piața europeană este Portul Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră, și conexiunea fluvială cu centrul Europei. De asemenea, România va termina curând conexiunea pe autostradă între Portul Constanța și granița de vest, deci cu Europa Occidentală. Și ne dorim, am vorbit și cred că vom avea curând o linie aeriană directă între cele două țări, astfel încât conexiunile să fie mult mai facile și să se potențeze schimburile, discuțiile și investițiile în țările noastre. Deci eu sunt optimist”, a mai declarat Nicușor Dan.

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