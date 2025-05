Nicușor Dan, în Polonia: Românii au respins izolaţionismul şi influenţa rusă / Săptămâna trecută a câștigat România, săptămâna viitoare va câștiga Polonia

Preşedintele ales al României, Nicuşor Dan, a vorbit duminică în faţa mulţimii de alegători pro-europeni care au participat, în piaţa Bankowy din Varşovia, la un miting de susţinere a primarului Varşoviei, Rafał Trzaskowski.

La finalul discursului, Nicușor Dan a spus în polonă: Tydzień temu wygrała cała Rumunia. Za tydzień wygra cała Polska! („Săptămâna trecută, a câștigat toată România. Săptămâna viitoare, toată Polonia va câștiga”).

„În România oamenii au respins izolaţionismul şi influenţa rusă, au ales seriozitatea, onestitatea şi respectul faţă de lege. Acestea sunt valorile în care cred şi pe care le regăsesc la Rafał Trzaskowski”, a afirmat Nicuşor Dan în discursul ţinut în faţa a zeci de mii de oameni.

Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că va călători în Polonia. în ultima zi dinaintea depunerii jurământului, pentru a-l sprijini pe liberalul Rafał Trzaskowski, primarul Varșoviei, în cursa prezidențială. În urmă cu o săptămână, premierul Poloniei, Donald Tusk, și-a arătat la rândul său susținerea pentru Nicușor Dan.

Cursa prezidențială din Polonia dintre liberalul Rafał Trzaskowski, susținut de guvernul lui Donald Tusk, și conservatorul Karol Nawrocki, sprijinit de partidul populist de dreapta Lege și Justiție (PiS), este foarte strânsă, cei doi fiind umăr la umăr în sondaje.

Redăm în continuare discursul integral susținut de președintele ales al României:

Bună ziua și bine v-am găsit, Varșovia, bună ziua și bine v-am găsit, Polonia. Am venit în Polonia ca prieten, pentru că avem aceeași viziune, aceleași priorități. Am venit să mulțumesc Poloniei, care ne-a ajutat în parcursul european. Am venit să mulțumesc premierului Tusk, care a avut un mesaj de susținere foarte puternic în campania noastră prezidențială de acum o săptămână.

Alegerile sunt despre comunităţi şi despre valorile care definesc aceste comunităţi. Valorile care ne definesc sunt democraţia, libertatea de exprimare şi statul de drept.

Alegerile sunt şi despre pragmatism pentru viaţa fiecăruia dintre noi. Într-o competiţie globală intensă, nu ne putem dezvolta decât într-o Uniune Europeană puternică. Cred într-o Polonie puternică, într-o Uniune Europeană puternică.

Ca preşedinte al României vreau să lucrez cu preşedintele Rafał Trzaskowski, cu premierul Donald Tusk printr-o colaborare între ţările noastre şi pentru o Uniune European puternică. Duminica trecută, am câştigat alegerile prezidenţiale din România.

Oamenii au respins izolaţionismul şi influenţa rusă. Oamenii au ales seriozitatea, onestitatea şi respectul faţă de lege. Oamenii au ales faptele şi nu vorbele. Acestea sunt valorile în care cred şi acestea sunt valorile pe care le regăsesc la Rafał Trzaskowski.

„Va câștiga toată Polonia” este sloganul campaniei lui Rafal Trzaskowski.

Discuții cu Donald Tusk

Înainte de participarea la miting, președintele ales s-a întâlnit cu premierul Poloniei, Donald Tusk.

„Am ajuns la Varşovia, unde am o primă discuţie cu prim-ministrul Donald Tusk”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Întrebat ce a discutat cu premierul polonez, președintele ales a precizat că „a fost o discuție scurtă. Am discutat de politica din România, de politica din Polonia, de aceste alegeri și de colaborarea viitoare”, potrivit hotnews.ro.

Anterior, el a fost întrebat de jurnaliștii TVR ce mesaj le aduce polonezilor. „Un mesaj pro Europa, un mesaj pentru statul de drept, pentru ca Polonia și România să fie aliniate Uniunii Europene și să militeze pentru aceleași lucruri: securitate pe Est, prosperitate, competitivitate”.

În timpul campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, Donald Tusk a trimis un mesaj de susţinere în limba română pentru Nicuşor Dan.

