Nicușor Dan: În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Implicarea SUA, determinantă în procesul de pace

Discuțiile din cadrul „Coaliției de Voință” au vizat asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina și asigurarea implicării SUA, determinantă pentru procesul de pace, a transmis sâmbătă președintele Nicușor Dan.

„În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de Președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace. Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, a scris șeful statului, într-o postare pe X.

El a precizat că pentru Ucraina este esențial ca președintele Donald Trump să pună presiune pe Rusia pentru a continua negocierile, dar și că poziția României este neschimbată, „în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță.”

Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace.



Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.



— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 16, 2025

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat sâmbătă că președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin au discutat despre garanții de securitate pentru Ucraina în timpul summitului de cu o zi înainte, din Alaska.

„Punctul crucial rămâne reprezentat de garanțiile de securitate pentru a preveni noi invazii rusești, iar acesta este aspectul în care s-au înregistrat cele mai interesante evoluții la Anchorage”, a spus Meloni într-un comunicat, al doilea privind summitul.

„Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm afirmația președintelui Trump conform căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate” – se arată și în declarația oficială pe care liderii europeni au emis-o după discuțiile care au urmat summit-ului Trump-Putin.

O nouă reuniune a „Coaliției Voinței” a fost programată pentru duminică, înaintea vizitei președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite, care va avea loc luni.

