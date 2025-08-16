cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

16 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Nicușor Dan: În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Implicarea SUA, determinantă în procesul de pace

Rss
De Razvan Diaconu

16 august, 2025

Discuțiile din cadrul „Coaliției de Voință” au vizat asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina și asigurarea implicării SUA, determinantă pentru procesul de pace, a transmis sâmbătă președintele Nicușor Dan.

„În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de Președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace. Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, a scris șeful statului, într-o postare pe X.

El a precizat că pentru Ucraina este esențial ca președintele Donald Trump să pună presiune pe Rusia pentru a continua negocierile, dar și că poziția României este neschimbată, „în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță.”


Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat sâmbătă că președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin au discutat despre garanții de securitate pentru Ucraina în timpul summitului de cu o zi înainte, din Alaska.

„Punctul crucial rămâne reprezentat de garanțiile de securitate pentru a preveni noi invazii rusești, iar acesta este aspectul în care s-au înregistrat cele mai interesante evoluții la Anchorage”, a spus Meloni într-un comunicat, al doilea privind summitul.

„Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm afirmația președintelui Trump conform căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate” – se arată și în declarația oficială pe care liderii europeni au emis-o după discuțiile care au urmat summit-ului Trump-Putin.

O nouă reuniune a „Coaliției Voinței” a fost programată pentru duminică, înaintea vizitei președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite, care va avea loc luni.

(Citește și: ”LIVE / Summit-ul Trump-Putin – încep să apară informațiile. Ce ar putea urma?”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Donald Trump, pe Truth Social: Cea mai bună cale de a pune capăt războiului este un „acord de pace”, nu un armistițiu

 

Consiliul European, declarația oficială după summitul Trump-Putin: ”Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate, Salutăm afirmația președintelui Trump conform căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate”

 

Volodimir Zelenski, prima reacție după summit-ul din Alaska: Un format trilateral Ucraina-SUA-Rusia este potrivit pentru discutarea problemelor cheie. Liderul ucrainean merge luni la Washington

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți