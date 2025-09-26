Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, a avut în spate o rețea de români cu bani – mai sunt elemente care nu sunt publice”. Președintele indică Rusia și oameni de afaceri din țară

Președintele Nicușor Dan a declarat joi la Digi24 că fostul candidat Călin Georgescu, trimis în judecată în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, „nu a fost un călăreț singuratic”, ci a avut în spate „o rețea de români cu bani”.

Șeful statului a mai dat de înțeles că proiectul Călin Georgescu a emanat de la Moscova, a avut inclusiv sprijin financiar de la Moscova și a beneficiat de un sprijin informatic și tehnologic extins caracteristic campaniilor rusești.

”Georgescu are vocație de salvator de multă vreme – niște oameni cu bani s-au aliniat în spatele lui”

Președintele Nicușor Dan a afirmat că știe niște lucruri despre rețeaua care l-a susținut pe Călin Georgescu în scrutinul de anul trecut, el precizând că Georgescu nu a fost un ”călăreț singuratic”.

”Știu niște lucruri, dar prefer să nu dau răspunsul în momentul acesta. Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic care a avut așa, o viziune, și care această viziune a convins 2-3 milioane de oameni. A avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani. El avea această vocație de salvator de multă vreme. Și, la un moment dat, în spatele lui s-au aliniat niște oameni. Niște privați potenți financiari din România, oameni cu bani din România”, a declarat Nicușor Dan, precizând că susținătorii acestuia „de bună credință” trebuie să accepte acum dovezile privind interferența Rusiei.

Președintele a confirmat explicit sursa finanțării: „E vorba despre privați? Da, niște oameni cu bani din România. Sursa banilor fiind Moscova?. Exact”, a fost dialogul purtat de șeful statului cu moderatorul emisiunii.

„Faptul că alegerile din România puteau să fie influențate de Rusia este foarte clar, și asta e dovedit”, a mai spus Nicușor Dan.

În legătură cu rechizitoriul de trimitere în judecată a fostului candidat, Nicușor Dan a spus că este pentru prima oară când există dovezi clare despre implicarea Rusiei în campania electorală: „Toți susținătorii lui Georgescu, oameni de bună-credință, au crezut până acum că nu a fost o interferență a Rusiei. Acum avem în sfârșit o dovadă și vor fi multe altele.”

Potra a mai încercat campanii similare în țările africane

Despre activitățile lui Horațiu Potra, șeful grupării de mercenari din spatele lui Georgescu, președintele a mărturisit că la început, când a aflat detalii, a fost cumva sceptic.

„La momentul acela, când am avut informațiile, cumva am fost sceptic – ce ar putea să facă 10 oameni cu câteva cuțite și 3 grenade? Dar de fapt nu erau 5-6, erau vreo 70 și erau oameni care cumva se instruiseră să facă o chestiune din asta într-o adunare publică. De exemplu, să forțeze intrarea într-o adunare publică. Sunt trei chestiuni distincte, susținătorii lui Călin Georgescu care sunt oameni de bună credință spun că nu a fost o influență a Rusiei în alegeri. Acum în sfârșit avem o dovadă și vor fi multe altele”, a mai spus președintele.

Acesta a mai adăugat că gruparea de mercenari a lui Potra a mai încercat același tip de campanii de destabilizare și în țări africane.

„Față de inocența noastră din decembrie 2024 noi suntem într-un moment în care conștientizăm acest război hibrid, care era cumva teoretic pentru noi și avem foarte multe dovezi externe – rapoarte ale serviciilor de informații din Franța, Spania, UK, rapoarte NATO, UE care spun toate că avem de-a face cu un atac informațional al Rusiei pe țările europene, unele spun explicit România. Parchetul General spune 3 lucruri: 1, este acest proces de dezinformare sistematică în care Parchetul dovedește că au fost elemente plătite de Rusia. 2, e partea de finanțarea efectivă unde avem un milion de euro, Bogdan Peșchir. 3, încercarea de destabilizare și informația pe care o am e că Potra a încercat același lucru în țări africane”, a mai declarat șeful statutului.

Nicușor Dan: În momentul ăsta suntem undeva la 30% în a descrie ce s-a întâmplat în 2024 – Mai sunt elemente care nu sunt publice

Nicușor Dan a vorbit și despre anularea alegerilor și a subliniat că, „la acel moment, când CCR a luat decizia de anulare a alegerilor, iar președintele Klaus Iohannis a convocat CSAT, au avut curajul să ia o decizie extrem de neobișnuită”.

„A fost un moment de slăbiciune și de eroare. Dar s-a sfârșit cu o decizie curajoasă. Suntem într-un moment în care conștientizăm acest război hibrid și avem foarte multe dovezi externe. Avem rapoarte ale serviciilor de informații din Franța, Spania, UK, ale NATO, UE, care spun că avem de-a face cu un atac informațional al Rusiei pe țările europene, inclusiv unele spun explicit numele României”.

În același timp, întrebat dacă va desecretiza discuțiile din CSAȚ-ul din 6 decembrie, președintele a răspuns: „La momentul oportun”.

„Elementul esențial e să descriem și cred că în momentul ăsta suntem undeva la 30% în a descrie ce s-a întâmplat în 2024. Mai am niște elemente care încă nu sunt publice, dar am intuiția unei imagini de ansamblu. În 6 decembrie s-a vorbit de influență a unui actor statal și părea că e ceva care cade din cer fără nicio probă reală. Acum avem TikTok care spune că a fost un actor statal, care evident că nu poate să fie decât Rusia. De atunci până acum, lucrurile sunt tot mai clare”, a mai afirmat Nicușor Dan.

