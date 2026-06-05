Nicușor Dan explică desemnarea lui Eugen Tomac: „În contextul complicat actual, un politician este mai potrivit decât un economist”

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat vineri motivele care au stat la baza deciziei de a-l desemna pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, argumentând că actualul context politic impune un lider cu experiență în negocierea și gestionarea relațiilor dintre partide.

„De ce Tomac și nu alții? De ce premier politic și nu tehnocrat? Contrar aparențelor, politica e o meserie. Posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partide se învață în timp. Dat fiind contextul complicat, am considerat că un politician e mai bun decât un economist”, a declarat șeful statului într-o conferință de presă susținută la finalul summitului Balcanilor de Vest, din Muntenegru.

Președintele a subliniat că independența lui Tomac față de partidele parlamentare a reprezentat un criteriu esențial în alegerea sa.

„Cred că din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, este cea mai bună opțiune. Prima opțiune a fost a unui guvern politic, dar niciun partid nu a venit la consultări cu o majoritate formată și atunci singura soluție a fost un premier independent”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă are garanția unei majorități parlamentare pentru învestirea noului Executiv, președintele a arătat că desemnarea a venit după mai multe runde de consultări informale cu partidele politice.

„Au fost mai multe rânduri de consultări informale, de tipul ce tip de premier să fie, guvern tehnocrat sau de politicieni. Toate discuțiile astea au luat timp. Nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor. Cred că am fost fair față de partidele politice, îi informam la fiecare pas și cred că este singura soluție”, a spus el.

Referitor la formarea viitorului Cabinet, șeful statului a precizat că discuțiile privind programul de guvernare și componența echipei ministeriale sunt gestionate exclusiv de premierul desemnat.

„Componența și programul este o discuție care deja a început cu partidele de către premierul desemnat. Este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește ca miniștri. Sunt persoane interesante între consilierii mei. O să vedem, este decizia lui”, a declarat Nicușor Dan.

„Realmente, nu există altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta”

Președintele a susținut totodată că desemnarea lui Tomac reprezintă o asumare a realității politice actuale și a insistat că nu există în prezent o alternativă viabilă la un guvern susținut de forțele pro-occidentale.

„Dacă un guvern al predecesorilor mei eșua, exista clar o alternativă pro-occidentală. Realmente, nu există altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta. Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face, iar acum a fost un gest de asumare a unei realități”, a afirmat el.

Întrebat de ce nu a fost desemnat premier Sorin Grindeanu, Nicușor Dan a răspuns că niciuna dintre formațiunile politice nu a reușit să construiască o majoritate clară în jurul unei astfel de variante.

„Când am întrebat care să fie majoritatea, raționamentul până la capăt nu l-a dus nimeni despre cine să fie majoritatea. Eu am speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern, pentru că nu există altă variantă logică pro-occidentală”, a conchis președintele.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, urmează să înceapă negocierile pentru formarea echipei guvernamentale și obținerea sprijinului parlamentar necesar învestirii noului Executiv.

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