Nicuşor Dan: Europa rămâne concentrată pe Ucraina, deşi suntem afectaţi de războiul din Iran

Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, chiar suntem afectați de criza războiului din Iran, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European ce avut ca temă situația din Orientul Mijlociu.

„Am discutat, evident, de situația din Orientul Mijlociu, cu toate implicațiile pe care le are pentru țările europene. Cea mai importantă cu privire la energie și de aici în toată zona economică, dar și posibilitatea de fluxuri migratorii. La o parte din discuție a participat secretarul general al ONU și în cadrul acestei discuții a fost o dezbatere despre ce înseamnă multilateralismul azi, în contextul pe care îl cunoaștem. Am discutat, de asemenea, despre Ucraina și concluzia generală a fost că Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, deși suntem afectați de această criză a războiului din Iran, pentru că, evident, războiul din Ucraina este strâns legat de securitatea Europei”, a spus șeful statului, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

Alte declarații importante ale președintelui

Despre Republica Moldova. La propunerea României, a fost inclus, în concluziile summitului liderilor UE, un paragraf privind Republica Moldova și asistența pe care Comisia Europeană o acordă în urma contaminării pe Nistru. „La propunerea României, în textul final al concluziilor există un paragraf despre Republica Moldova și ajutorul, asistența pe care Uniunea, Comisia o acordă în urma contaminării, pe care o cunoașteți, pe Nistru”, a explicat șeful statului.

Despre împrumutul pentru Ucraina: „Da, mențin în continuare ce am spus și multă lume a spus azi, în dezbaterea care a avut loc pe subiectul Ucraina: că este inacceptabil ca o decizie deja luată să fie pusă în chestiune pe un eveniment ulterior, indiferent care e evenimentul acesta, pentru că știm bine care este punctul de vedere al Ucrainei. Pe de o parte, Uniunea a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, din punct de vedere procedural, o echipă, tocmai pentru a rezolva acest diferend, o echipă de oameni ai Comisiei Europene și ai unor state membre sunt la fața locului pentru a evalua daunele la conductă și există promisiunea că, în momentul în care petrolul va reîncepe să circule, împrumutul este deblocat, cam asta este situația. Deci ne așteptăm ca într-o lună, din momentul acesta, banii să ajungă la Ucraina”.

Joi, premierul Ungariei, Viktor Orban, a reiterat că va bloca împrumutul Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, a informat EFE.

„Până nu va fi petrol, nu vor fi nici bani”, a afirmat Orban înaintea reuniunii liderilor din statele membre UE, de la Bruxelles.

Premierul Viktor Orban blochează acest împrumut către Ucraina de la sfârșitul lunii ianuarie, când tranzitul petrolului provenit din Rusia a fost întrerupt din cauza unui atac rusesc asupra conductei Drujba care traversează Ucraina spre Ungaria și Slovacia.

