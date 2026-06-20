Nicușor Dan, vizită la Istanbul cu Erdogan: România și Turcia vor extinde cooperarea NATO la Marea Neagră și vor dezvolta producție militară comună – Erdogan va veni la București în acest an, cu forum de afaceri și ședință comună de guverne

Președintele României, Nicușor Dan, a participat, sâmbătă, împreună cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR ”Contraamiral August Roman”.

Șeful statului a declarat că ”există oportunități importante de producție militară comună între Turcia și România” și că își dorește ca ”interacțiunile noastre viitoare și vizita dumneavoastră așteptată în România să materializeze aceste oportunități”.

Vizita președintelui României include și o întrevedere bilaterală cu Erdoğan vizează prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.

Președintele Dan către Erdogan: Vizita dumneavoastră în România va materializa aceste oportunități economice

Președintele Nicușor Dan a mulțumit Turciei pentru cooperarea în domeniul securității și pentru participarea la misiunile NATO din regiune, subliniind că România și Turcia au oportunități importante de colaborare în industria de apărare și de producție militară comună.

De asemenea, șeful statului a evidențiat rolul operațiunilor de deminare din Marea Neagră și importanța implementării angajamentelor asumate de aliați la summitul NATO de la Haga, unde s-a decis creșterea cheltuielilor de apărare și pentru înzestrarea armatelor.

”Parteneriatul între Turcia și România este un parteneriat solid. Trăim momente tensionate în plan internațional și vreau să vă mulțumesc pentru parteneriatul solid pe care îl avem pe partea de securitate. Vreau să menționez operațiunile comune desfășurate cu Turcia și Bulgaria în Marea Neagră pe partea de deminare, să vă mulțumesc pentru participarea Turciei la operațiunile de poliție aeriană în România și pentru colaborarea strânsă în interiorul NATO. Vă urăm succes în organizarea Summitului NATO de la Ankara. Va fi un moment important pentru Alianță.

Trebuie să mergem înainte cu angajamentele asumate la Haga. Nu este vorba doar despre partea financiară, ci despre a transforma această suplimentare financiară în echipamente. Cred că relația și contactele pe care le avem deja sunt importante. Există oportunități importante de producție militară comună între Turcia și România. Îmi doresc ca interacțiunile noastre viitoare și vizita dumneavoastră așteptată în România să materializeze aceste oportunități. Închei urând membrilor echipajului navei mult succes în misiunile pe care le vor îndeplini în apele teritoriale ale României și dincolo de acestea, împreună cu aliații noștri”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan vrea un forum de afaceri România-Turcia cu ocazia vizitei lui Erdogan la București

Președintele, care a fost însoțit la Istanbul de către miniștrii Cătălin Predoiu și Radu Miruță, a mai anunțat că președintele turc e așteptat să facă o vizită la București „cel mai probabil în acest an”, urmând să fie organizată și o ședință comună de guverne.

„Așteptăm o vizită a președintelui turc la București, în acest an, foarte probabil. În momentul în care ea va avea loc, va avea loc și o ședință comună de guverne”, a anunțat Nicușor Dan, într-o declarație de presă.

Acesta a adăugat că se dorește, cu acel prilej, și organizarea unui forum de afaceri.

„Ne dorim foarte mult, tocmai în perspectiva dinamizării relațiilor economice, să avem cu acel prilej un mare forum de afaceri”, a mai spus preşedintele.

De notat că Parteneriatul Strategic Turcia–România, semnat în 2011, a ridicat relațiile bilaterale la cel mai înalt nivel politico-militar. Turcia este în prezent principalul aliat al României în regiunea Mării Negre și un partener economic de prim-plan, cu peste 17 miliarde de dolari în schimburi comerciale anuale.

Vizita lui Recep Tayyip Erdoğan la București este așteptată să aducă noi acorduri în domenii precum securitatea regională, infrastructura energetică, industria de apărare și cooperarea culturală.

România vrea să întărească cooperarea economică și de securitate cu Turcia, inclusiv în contextul exploatărilor de gaze offshore din Marea Neagră

Ulterior, președintele Nicușor Dan a detaliat că România urmărește dezvoltarea pe teritoriul țării noastre a unor facilități comune de întreținere pentru navele aflate în dotarea Armatei Române. Acesta a vorbit și despre inițiativele de întărire a cooperării bilaterale, afirmând că România și Turcia își propun să parafeze la summitul NATO de la Ankara extinderea cooperării în cadrul NATO în domeniul securității Mării Negre, cu accent pe protejarea infrastructurii submarine și rotirea structurilor aliate din regiune, de la Istanbul la Constanța.

„Am avut o discuție cu Președintele turc, domnul Erdoğan. Avem un parteneriat de 15 ani, Parteneriat Strategic, și avem interese comune. În primul rând, la Marea Neagră, după cum știți, România, Bulgaria și Turcia au un program comun de deminare în apele teritoriale, și, la Ankara, sperăm că toate formalitățile să fie terminate până atunci, vom extinde acest parteneriat pentru inclusiv infrastructura submarină din Marea Neagră”, a afirmat Nicușor Dan, citat de publicația CaleaEuropeană.ro.

Conform sursei citate, șeful statului a subliniat că această extindere este esențială pentru protejarea intereselor economice și energetice ale României în Marea Neagră, în special în contextul exploatării gazelor offshore și al securizării infrastructurilor critice subacvatice.

„Și asta este important pentru noi, evident, pentru că avem interesul să exploatăm gazele din Marea Neagră, dar și alte chestiuni, alte infrastructuri subterane, dar ăsta e cel mai important”, a adăugat președintele.

România, Turcia și Bulgaria au convenit un memorandum pentru securitatea maritimă de la Marea Neagră – Turcia e furnizor de securitate în regiune

România, Turcia și Bulgaria au semnat la Istanbul în ianuarie 2024 un memorandum de înțelegere prin care cele trei țări s-au angajat să coopereze pentru asigurarea libertății de navigație și securității maritime în Marea Neagră, înființând astfel Grupul operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Misiunea principală a MCM BS TG este aceea de a asigura libertatea de navigație în apele Mării Negre, prin executarea unor misiuni de supraveghere, acțiuni de neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum și a unor activități conexe de căutare și salvare pe mare.

În plan militar și instituțional, Nicușor Dan a discutat cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan despre viitorul cooperării în cadrul NATO, inclusiv despre structurile aliate din regiune.

„Când am discutat de Marea Neagră, am discutat și de Centrul NATO la Marea Neagră, care, în momentul ăsta, este la Istanbul și care ne dorim să vină la Constanța începând cu 2028 – este un centru rotațional NATO la Marea Neagră”, a precizat acesta.

Centrul respectiv reprezintă o structură de comandă navală creată anul acesta la nivelul NATO, sub denumirea de Forța operativă combinată din Marea Neagră.

Conform deciziilor asumate, Turcia va găzdui și va comanda grupul operativ CTF-Black Sea, forța operativă din Marea Neagră, până în 2028, în conformitate cu principiul asumării regionale a responsabilității. După 2028, rolul de gazdă și de comandă va fi preluat prin rotație de către aliații riverani din Marea Neagră, România și Bulgaria, pe baza propunerilor acestora.

Erdogan: Este un nou punct istoric al parteneriatului dintre cele două țări

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că este onorat de prezența președintelui României, Nicușor Dan, la ceremonia de predare a corvetei către Forțele Navale Române și a evidențiat importanța parteneriatului dintre cele două state.

Liderul de la Ankara a vorbit despre schimbările profunde din actualul context internațional, pe care le-a comparat cu cele din perioada de după Războiul Rece, subliniind că securitatea reprezintă un element esențial într-o lume tot mai instabilă. Totodată, Erdoğan a reafirmat obiectivul Turciei de a-și consolida independența strategică și de a continua direcția de dezvoltare urmată în ultimele două decenii.

El a afirmat că industria de apărare reprezintă elementul central al strategiei naționale a Turciei și a evidențiat evoluția semnificativă a sectorului în ultimele două decenii.

”Mă simt foarte onorat de a-l avea pe președintele Nicușor Dan. Suntem foarte onorați de prezența dumneavoastră astăzi. Remarcăm din nou un punct istoric al parteneriatului dintre cele două țări. Corveta va fi predată Forțelor Navale Române. La începutul alocuțiunii mele vreau să raportez un lucru important. În zilele de astăzi vedem transformări, schimbări majore pe care nu le-am mai văzut din timpul Războiului Rece. Astăzi vorbim despre transformarea unei noi paradigme, atât naționale, cât și internaționale. Sper că cu toții putem să înțelegem că securitatea este un punct critic și vital. Cine nu este puternic pe teren nu are un loc să se așeze la masă. Suntem în pragul unei perioade pline de haos. (…) Industria de apărare este motorul viziunii noastre pentru o Turcie mare și puternică. În ultimii 23 de ani, am făcut progrese semnificative pe drumul pe care l-am trasat către o Turcie complet independentă în industria de apărare. În ciuda obstacolelor, restricțiilor și embargourilor atât deschise, cât și ascunse, am avansat constant către obiectivul nostru”, a declarat acesta.

În ceea ce privește direcția de politică externă a Turciei, liderul de la Ankara a insistat că țara sa nu urmărește escaladarea tensiunilor și nici conflicte regionale. „Nu căutăm criză, haos, dispute sau conflicte cu nimeni; pe de altă parte, favorizăm cooperarea puternică bazată pe respect reciproc”, a spus Recep Tayyip Erdoğan.

Corveta produsă de turci a intrat în serviciul operativ al Forţelor Navale Române

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, ceremonia de la Şantierul Naval Istanbul a marcat intrarea navei în serviciul operativ al Forţelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către ţară, conform News.ro.

„Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere şi reacţie, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acţiune navală – suprafaţă, antiaerian şi antisubmarin – şi poate executa misiuni de interzicere a acţiunilor inamice, protecţia infrastructurii critice şi a forţelor proprii, apărarea comunicaţiilor maritime şi altele”, arată comunicatul oficial al Administraţiei Prezidenţiale.

În septembrie 2025, ministrul Apărării de atunci, Ionuţ Moşteanu, anunţa că parlamentarii au dat aviz pozitiv privind achiziţionarea unei corvete uşoare, din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO.

Preţul de achiziţie este de 223 de milioane de euro fără TVA, la care se adaugă preţul unor echipamente, rachete şi al unor echipamente suplimentare.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, preşedintele Nicuşor Dan a avut programate cu preşedintele Recep Tayyip Erdoğan și discuții ce privesc priorităţile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională şi pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie, a mai anunțat Administraţia Prezidenţială.

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