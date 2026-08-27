Președintele Dan, editorial în Fox News: ”România nu va aștepta să fie testată” de Rusia – ”Suntem pregătiți să investim, să găzduim, să instruim, să modernizăm”

Președintele Nicușor Dan a publicat joi, în publicația afiliată Republicanilor americani Fox News, un editorial în care vorbește despre amenințarea reprezentată de Rusia, pe care ”America și Europa nu o pot ignora”, despre rolul României pe flancul estic al NATO și relația strategică dintre București și Washington.

Președintele amintește că spațiul aerian românesc a fost încălcat în repetate rânduri de drone, iar fragmente ale acestora au ajuns pe teritoriul țării.

În același timp, editorialul președintelui Dan transmite mesajul că România nu cere un tratament special din partea aliaților, în contextul în care România investește, se modernizează și contribuie la securitatea colectivă a NATO. Președintele punctează că, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu la marile programe de modernizare a apărării și infrastructurii de la Marea Neagră, România a început să împartă responsabilitățile în materie de apărare.

”Marea Neagră devine tot mai importantă pentru viitorul NATO, iar România intenționează să fie un partener de încredere în centrul acestui efort”

În același timp, trebuie notat un mesaj pe rețeaua X al lui Marius Lazurca, principalul consilier pe securitate națională și politică externă al președintelui, în care acesta spune că ”Marea Neagră devine tot mai importantă pentru viitorul NATO, iar România intenționează să fie un partener de încredere în centrul acestui efort”.



Editorialul președintelui Nicușor Dan și mesajul lui Lazurca vin într-un context în care, în aceste luni, au loc la nivelul Aliaților o serie de discuții critice despre viitorul NATO, respectiv despre implementarea așa-numitului concept NATO 3.0 – pe care SUA îl dorește implementat pentru redimensionarea forțelor sale în Europa și preluarea responsabilității pentru apărarea Europei de către statele europene. În același timp, relevanța relației cu România a crescut pe fondul intensificării riscurilor de securitate din regiune datorate Rusiei, iar România a solicitat aliaților o prezență sporită în regiune și un răspuns al NATO mai puternic la amenințările hibride ale Rusiei.

”Editorialul președintelui Dan evidențiază un mesaj simplu, care s-a regăsit și în recentele întâlniri de la Washington și Bruxelles: România nu cere mai mult Statelor Unite. România se oferă să facă mai mult. Ca unul dintre cei mai implicați aliați NATO, România continuă să investească în capabilități militare, infrastructură critică, securitate energetică și stabilitatea Mării Negre. Alianțele puternice se construiesc cu parteneri care sunt prezenți, contribuie și își respectă angajamentele”, a transmis Lazurca, joi, în postarea sa de pe X în care promovează editorialul președintelui Dan.

Editorialul lui Nicușor Dan

Prezentăm mai jos editorialul integral publicat de președintele României în Fox News, tradus în limba română:

Rusia reprezintă o amenințare în creștere pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. Spațiul aerian românesc a fost încălcat de drone de zeci de ori în ultimele luni. Potrivit informațiilor apărute în presă, serviciile americane de informații consideră că Rusia ar putea testa hotărârea NATO printr-o acțiune limitată împotriva unei țări aliate.

Pentru România, nimic din toate acestea nu este de domeniul abstractului. Ne aflăm pe flancul sud-estic al NATO, la Marea Neagră, și avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre toți aliații. De ani de zile privim acest război de la marginea sa, cu drone care pătrund în spațiul nostru aerian și resturi care cad pe teritoriul României. Am învățat din experiență directă că descurajarea este testată mai întâi la periferia Alianței.

Parteneriatul dintre România și Statele Unite a fost construit pentru momente precum acesta. Forța sa se bazează pe două lucruri: geografie și credibilitate. Geografia nu am ales-o. Credibilitatea am câștigat-o. Când Operațiunea Epic Fury (operațiunea SUA-Israel împotriva Iranului – n.r.) a avut nevoie de acces și sprijin, România s-a numărat printre primii aliați care au răspuns. Rapid și public. Așa acționează un partener de încredere.

De aceea, i-am trimis recent (la Washington) pe consilierul nostru pentru securitate națională și pe șeful Statului Major al Apărării pentru a transmite angajamentul României față de securitatea Mării Negre, față de împărțirea și redistribuirea responsabilităților în cadrul NATO și față de aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Le-am cerut să continue această conversație, la Washington și la sediul NATO, să răspundă oricăror întrebări pe care aliații noștri americani le-ar putea avea și să transmită clar că România este pregătită să crească atât nivelul angajamentelor sale, cât și viteza cu care le pune în practică.

În spatele acestei oferte se află o premisă simplă. România nu cere mai mult Americii. România se oferă să facă mai mult. Suntem recunoscători pentru leadership-ul american și înțelegem că această recunoștință trebuie dublată de responsabilitate. Statele Unite au dreptate să se aștepte ca Europa să își asume mai mult din propria apărare, iar România susține această așteptare prin bani și acțiuni, inclusiv prin obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

La Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pe litoralul Mării Negre, România a început unul dintre cele mai ample programe de infrastructură militară de pe întregul flanc estic al NATO: aproximativ 2,5–3 miliarde de euro pentru extindere și modernizare, aflate în derulare sau planificate. Câmpia Turzii, Cincu, Smârdan, Babadag, Constanța și Dunărea sunt conectate printr-o rețea logistică militară care leagă aerodromuri, drumuri, porturi, poligoane și infrastructură de aprovizionare, astfel încât România și Statele Unite să poată deplasa rapid trupe și echipamente atunci când este cel mai mult nevoie.

Modernizarea forțelor noastre armate se bazează pe sisteme americane: apărarea aeriană și antirachetă Patriot, sistemele de artilerie HIMARS, avioanele F-16, tancurile Abrams și cele 32 de aeronave F-35A planificate Aceasta nu este o listă de cumpărături. Este o decizie de a asigura interoperabilitatea cu platformele americane și NATO și de a face în așa fel încât forțele române să fie pregătite încă din prima zi a unei crize, nu abia în a 30-a.

Pentru că descurajarea nu se referă doar la ceea ce poate face NATO după ce o criză a început. Este vorba despre convingerea unui adversar, înainte ca acel moment să apară, că agresiunea va eșua și că Alianța va răspunde ca un întreg. Pentru aceasta sunt necesare capabilități vizibile, infrastructură rezilientă și voința politică de a le folosi pe ambele. Este nevoie și ca aliații să știe că se pot baza unii pe alții, nu doar la Washington sau Bruxelles, ci și pe teren, acolo unde geografia și nivelul de pregătire determină cât de repede o decizie poate fi transformată în acțiune.

Răspunsul Europei la Rusia include pistele de aviație, porturile, poligoanele, conductele și bateriile de apărare antiaeriană din România, precum și sprijinul pe care România îl oferă aliaților aflați sub presiune. O Românie mai puternică înseamnă un flanc sud-estic mai puternic. Un flanc mai puternic înseamnă o Mare Neagră mai sigură. Iar o Mare Neagră mai sigură consolidează capacitatea NATO de a descuraja conflictele în întreaga Europă.

Suntem pregătiți să investim, să găzduim, să instruim, să modernizăm și să fim alături de aliații noștri, mai presus de toate de Statele Unite.

Mesajul nostru este, prin urmare, simplu: România nu va aștepta să fie testată pentru a fi pregătită.

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