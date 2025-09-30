Nicușor Dan: E necesară „o radiografie a companiilor” românești interesate de reconstrucția Ucrainei”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, la Timișoara, că țara noastră are avantajul geografic în perspectiva participării la reconstrucția Ucrainei, dar că „mai sunt multe de făcut” și este necesară „o radiografie a companiilor” care pot fi incluse în aceste eforturi.

Prezent în Conferința „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” de la Timișoara, care a inclus o sesiune de întrebări pentru Nicușor Dan, președintele a fost întrebat cât de pregătită este România să devină un actor important în reconstrucția Ucrainei.

„Suntem foarte pregătiți din perspectivă geografică”, a răspuns președintele, potrivit Agerpres. El a adăugat că țara noastră are niște atuuri, precum Portul Constanța, Dunărea și acela că „în toată perioada de război s-au creat niște căi logistice între România și Ucraina”, atât pe domeniul umanitar cât și militar.

„Dincolo de asta, cred că mai avem de lucru aici, intern, să avem o radiografie a companiilor care cu adevărat pot să participe (la reconstrucția Ucrainei – n.r.). Bineînțeles, există o miză administrativă, există o miză socială, o miză de securitate post-conflict, dar miza cea mai importantă este cea economică și aici mai avem de lucru”, a mai spus președintele Dan.

