Președintele României Nicușor Dan a afirmat, vineri, la Bruxelles după reuniunea specială a Consiliului European pentru bugetul multianual al UE, că ”pozițiile noastre sunt menținute”, în ciuda reducerilor substanțiale cerute de un grup de șapte state. Declarațiile președintelui vin în contextul în care liderii Uniunii Europene n-au reușit să ajungă la o înțelegere privind alocările și contribuțiile bugetare ale statelor membre până în 2034.

Liderii Uniunii Europene nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind banii până în 2034, la discuțiile purtate ieri, la Bruxelles. Divergențele persistă atât în ceea ce privește valoarea totală a bugetului, cât și a priorităților de finanțare. Un acord ar putea fi atins în cadrul reuniunii de la jumătatea lunii decembrie, înainte de alegerile din Franța și din alte 6 state membre ale UE.

Președintele Dan: România va rămâne în mod cert un beneficiar al fondurilor europene

Președintele a transmis printr-o postare pe X că România va rămâne în mod cert un beneficiar al fondurilor europene. Aceasta este una dintre concluziile desprinse la finalul reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles, în cadrul căruia s-a negociat viitorul buget UE pentru perioada 2028–2034.

”Este important pentru țara noastră ca acest buget să fie mare, pentru că atunci și anvelopa națională pentru România este mare. Bilanțul României, la 20 de ani de când suntem membri ai UE plus anii de preaderare, arată că am contribuit cu 35-40 de miliarde de euro și am primit 110-120 miliarde de euro”, a precizat Nicuțor Dan.

România va rămâne în mod cert un beneficiar al fondurilor europene. Aceasta este una dintre concluziile desprinse la finalul reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles, în cadrul căruia s-a negociat viitorul buget UE pentru perioada 2028–2034.



Este important… pic.twitter.com/xWDvK98IJC — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 27, 2026

Ulterior, într-o conferință de presă susținut la Bruxelles, președintele a explicat cursul negocierilor de la reuniunea Consiliului și poziția și prioritățile României. Președintele a explicat că obiectivele României sunt o păstrare a nivelului fondurilor europene cu care eram obișnuiți pe agricultură, dar și pe coeziune, dar și o flexibilitate în modul de cheltuire a acestor bani, astfel încât să mai existe niște ani în care să poată fi făcute plățile pentru ca șansele de a absorbi toți banii să fie mai mari.

Președintele a spus că discuțiile de la Bruxelles au vizat și prioritizarea pentru regiuni afectate de războiul din Ucraina.

„Cred că este important să precizăm chestiunea asta: Produsul Intern Brut al României a crescut și principalul indicator la care se raportează contribuția statelor membre ale Uniunii Europene este PIB-ul. România s-a dezvoltat în acești ani și nu trebuie să mai avem așteptarea ca România să contribuie cu un euro și să primească trei. Așteptarea este ca România să contribuie, din momentul acesta, cu doi euro ca să primească trei”, a declarat, joi, la Bruxelles, președintele Nicușor Dan, după reuniunea extraordinară a Consiliului European.

”Pe lucrurile importante pentru noi suntem bine”

„Obiectivele României sunt, în ceea ce privește primul capitol, o păstrare a nivelului fondurilor europene cu care suntem obișnuiți atât pe agricultură, cât și pe coeziune și o flexibilitate – sunt mai multe elemente tehnice aici – o flexibilitate în modul de cheltuire a acestor bani, de exemplu, ca așa cum se întâmplă și acum după perioada 2021–2027 să mai existe niște ani în care să poată să fie făcute plățile, astfel încât șansele de a absorbi toți banii ăștia să fie mai mari. Astea sunt în linii mari chestiunile importante pentru România pe capitolul 1 și, bineînțeles, o prioritizare pentru regiuni care sunt afectate de războiul din Ucraina și există o referire la chestiunea asta”, a declarat Nicușor Dan, după reuniunea extraordinară de joi a Consiliului European, citat de News.ro.

El a mai afirmat că România dorește introducerea unor lanțuri de producție pentru ca firme mai dezvoltate din Europa să se asocieze cu companii din țara noastră.

„Pe capitolul doi aici vorbim de competitivitate propriu-zisă, adică de economie și interesul României este ca – pentru că avem un decalaj de dezvoltare și pe competiții propriu-zise, pe excelență, firmele românești au mai puține șanse – interesul României este să introducem niște lanțuri valorice sau lanțuri de producție, astfel încât companiile mai dezvoltate din Europa să trebuiască să se asocieze cu companii din țări mai puțin dezvoltate, cum este România și, în felul ăsta, din banii de competitivitate, România să poată să profite, de asemenea. Și în acest capitol mare de competitivitate există un segment dedicat industriei de apărare, inclusiv pe mobilitate militară, infrastructură duală și interesul României este ca acest subcapitol să fie consistent”, a mai precizat președintele Nicușor Dan.

El s-a referit și la modul în care au decurs negocierile pentru bugetul european.

„Ieri a fost un proces din această dezbatere, care s-a bazat pe o propunere de negociere, a treia, formulată de președintele Consiliului, domnul Costa. E important de spus că România, împreună cu Italia, coordonează grupul de 17 state, așa-numiții Prieteni ai Coeziunii și tot timpul, din cauza faptului că sau datorită faptului că noi ne coordonăm, pozițiile noastre sunt menținute. Deși au fost reduceri substanțiale față de propunerea precedentă, reducerile cu privire la anvelopele naționale, aici este, cum am spus, principalul interes al nostru, au fost insignifiante. De exemplu, de asemenea, în propunerea de negociere s-au păstrat acele elemente de flexibilitate pentru cheltuirea banilor pe care noi le-am cerut”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a menționat că în capitolul de competitivitate s-a păstrat referința la lanțurile de valoare.

„În capitolul 2 de competitivitate s-a păstrat referința la lanțurile de valoare. Deci, pe lucrurile importante suntem bine. Dezbaterea de ieri și blocajul de ieri s-au referit la sumele totale și nu e o surpriză că s-a întâmplat asta. A fost un pas înainte în dezbatere, așa cum s-a întâmplat și acum șase ani și așa cum s-a întâmplat și acum 14 ani. E absolut firesc”, a mai afirmat președintele Dan.

Contribuția României la UE va crește – ”Nu trebuie să mai avem așteptarea ca România să contribuie cu un euro și să primească trei”

Nicușor Dan a adăugat că va crește contribuția României la Uniunea Europeană.

„Produsul Intern Brut al României a crescut și principalul indicator față de care se raportează contribuțiile statelor membre la bugetul Uniunii este Produsul Intern Brut. România s-a dezvoltat în acești ani și nu trebuie să mai avem așteptarea, cum s-a întâmplat până acum, ca România să contribuie cu un euro și să primească trei. Am depășit această etapă. România s-a dezvoltat. Deci, așteptarea pe care noi trebuie să o avem din momentul acesta este ca România să contribuie cu doi euro ca să primească trei euro”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a declarat că poziția statelor „Prietenii Coeziunii” este că proiectul de buget al Uniunii Europene nu este suficient de ambițios față de confruntările și de rolul pe care Europa și-l dorește în piața globală. El a adăugat că există presiuni din fiecare țară pentru reducerea cheltuielilor și la nivel național, și european, precizând că este un proces de negociere.

„Poziția noastră a fost fermă și între ședința de dimineață și ședințele de după-amiază, echipele noastre au făcut în numele celor 17 state o poziție de negociere cu care ne-am dus scris la președintele Consiliului ca mediator. Poziția noastră este că deja acest buget nu este suficient de ambițios față de confruntările și rolul pe care Europa și-l dorește în piața globală, în lumea globală. Dar bineînțeles că este un proces de negociere în care fiecare lider își reprezintă propria societate care i-a dat mandatul. Există presiuni din fiecare dintre țări pentru reducerea cheltuielilor și la nivel național, și la nivel european și este un proces de negociere în care, în mod legitim, fiecare din țări își urmărește interesul și sperăm toți împreună interesul european”, a afirmat, vineri, Nicușor Dan.

El a fost întrebat care sunt concesiile pe care le face gruparea „Prietenii Coeziunii” în viitoarele negocieri pentru bugetul european.

„Au fost niște concesii pe care statele Prietenii Coeziunii le-au făcut. De exemplu, ne-am fi dorit ca nu ieri, ci în decursul acestui proces, ne-am fi dorit ca politica agricolă comună să rămână separată de capitolul de coeziune. Este o concesie, adică tot reducerea numărului de capitole, așa-numita modernizare a bugetului, de asemenea o concesie. Deci pe chestiuni tehnice au fost făcute concesii reciproce. Cum am spus, suntem exact în aceeași etapă a procesului de negociere ca acum șase ani, ca acum 14 ani”, a mai declarat Nicușor Dan.

De notat că Nicușor Dan, alături de premierul Italiei Giorgia Meloni, a fost desemnat, după participarea la reuniunea de joi a grupului „Prietenii Coeziunii”, să reprezinte interesele grupului în următoarele etape ale negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene.

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