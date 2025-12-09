Nicușor Dan, după discuțiile cu Emmanuel Macron: „Ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după discuţia avută la Paris cu preşedintele Franţei Emmanuel Macron că şi-au împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare. De asemenea, au abordat și subiecte precum programul SAFE, Republica Moldova și investiții în energie.

„Am vorbit de chestiuni concrete, cum este investiţia de la Tarniţa, pe care o companie franceză vrea să o facă în zona de energie. Am vorbit de Republica Moldova şi am constatat că poziţiile noastre sunt aliniate pe chestiunea asta şi am vorbit, bineînţeles, de celelalte teme ale agendei europene. Ştiţi că avem un Consiliu European la sfârşitul săptămânii viitoare cu mai multe teme, bugetul multianual, sprijinul pentru Ucraina şi toate celelalte, şi ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare, care este o provocare pentru noi toţi şi în care am agreat că putem să învăţăm unii de la ceilalţi”, a menţionat şeful statului.

Referitor la războiul din Ucraina, președintele Dan a spus că dacă acesta nu se încheie curând şi vor mai intra drone în spaţiul aerian naţional, acestea vor fi doborâte.

„O să vedeţi. Sper să nu mai vină, dar dacă vor veni, o să vedeţi. Războiul din Ucraina… pentru că noi am avut mult timp pace, toate pregătirile militare pe care le-am făcut şi modul de echipare al armatelor noastre s-a făcut într-un mod clasic. Odată cu războiul din Ucraina au apărut schimbări tehnologice dezvoltate la faţa locului şi fiecare dintre noi trebuie să ne adaptăm la asta şi suntem într-un proces de adaptare. Acum suntem mai bine decât acum o lună şi peste trei luni vom fi mai bine decât suntem azi. Dar veţi vedea, în primul rând sper să se încheie repede războiul ăsta. Dacă nu se încheie, sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”, a declarat preşedintele.

Totodată, șeful statului afirmat că a abordat, în cadrul întâlnirii, perspectiva investițiilor în industria de apărare prin programul SAFE.

Șeful statului a afirmat că, în ceea ce privește industria română de apărare, au existat trei etape: una în care „cumpăram și nu ceream nimic” și o a doua, „cea în care cumpăram și puneam condiția ca lucrurile să se întâmple în România și când se termina comanda, investiția nu mai era actuală”.

În prezent, România „vrea ca investițiile pe care SAFE le aduce în programul nostru de apărare să se transforme în niște investiții permanente”, a arătat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe liderul de la Elysee în România, iar acesta a confirmat ca va veni în vizită anul viitor.

