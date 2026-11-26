Președintele Nicușor Dan a declarat joi, înaintea reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles, că doborârea de către NATO a dronelor și rachetelor rusești deasupra Ucrainei ar putea însemna o cobeligeranță, precizând că, până în prezent, nu a fost luată nicio decizie în acest sens.

„Momentul în care am făcut această analiză, în urmă cu un an aproximativ, analiza spunea că asta înseamnă o cobeligeranță. Dacă s-a schimbat ceva, o să vă informez, dar asta este ce știu eu de discuția pe care am avut-o în interiorul structurilor statului român la momentul acela”, a afirmat șeful statului, întrebat despre propunerea Poloniei privind interceptarea rachetelor rusești deasupra teritoriului ucrainean.

Reacția șefului statului vine după ce Bloomberg a relatat, citând surse apropiate discuțiilor, că Polonia a propus aliaților NATO să ia în considerare posibilitatea doborârii rachetelor rusești deasupra Ucrainei atunci când acestea se îndreaptă spre teritoriul unui stat membru al Alianței. Potrivit informațiilor publicate, unele țări ar fi susținut inițiativa, însă discuțiile au rămas la nivel preliminar, fără să fie stabilite măsuri concrete.

Președintele Dan, desemnat alături de premierul italian Giorgia Meloni, să reprezinte interesele grupului „Prietenii Coeziunii” la negocierile pentru bugetul UE

În ceea ce privește securitatea la Marea Neagră, Nicușor Dan a anunțat că subiectul va fi abordat în discuții informale cu liderii europeni, amintind că tema a fost discutată și în cadrul NATO, inclusiv într-o sesiune dedicată.

„În urma discuției pe care am avut-o cu secretarul general (Mark Rutte), a existat o sesiune dedicată la NATO pe subiectul securității la Marea Neagră și subiectul tot apare în discuțiile cu aliații în cadrul NATO”, a precizat președintele.

Un alt subiect important al reuniunii este viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. În acest context, Nicușor Dan a participat la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, format din 17 state membre, fiind desemnat, alături de premierul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezinte interesele grupului în negocierile viitoare.

Președintele a transmis că România va susține un buget european care să asigure finanțare adecvată pentru reducerea decalajelor dintre regiuni.

„Voi susține cu fermitate un buget european care să țină cont de nevoile României, să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să asigure că țara noastră își poate continua parcursul de convergență și modernizare”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Negocierile se anunță dificile, după ce cancelarul german Friedrich Merz a cerut reducerea bugetului propus pentru următorii șapte ani, susținând că acesta trebuie să reflecte mai clar prioritățile europene, inclusiv competitivitatea economică, apărarea și sprijinul pentru Ucraina. Oficialul german a avertizat că actualele propuneri nu oferă o bază pentru un acord și a insistat ca toate statele membre să contribuie la susținerea Kievului.

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