Nicușor Dan, discuții cu omologii din Polonia, Estonia, Letonia și Lituania pe teme europene de actualitate

Președintele Nicușor Dan a discutat, sâmbătă, cu președinții Karol Nawrocki (foto, alături de șeful statului), Alar Karis, Edgars Rinkeviès și Gitanas Nauseda, despre securitatea în Europa și întărirea infrastructurii și securității energetice.

„Astăzi (sâmbătă – n.red.), la Jurata, în Polonia, alături de președinții Karol Nawrocki, Alar Karis, Edgars Rinkeviès și Gitanas Nauseda, am avut un schimb interesant de idei și viziuni ale României, Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei privind securitatea în Europa, consolidarea apărării și descurajarea acțiunilor destabilizatoare pe Flancul Estic, întărirea infrastructurii și a securității energetice. Am analizat, de asemenea, cele mai bune modalități de a ne pregăti statele pentru viitoarele provocări”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Discuțiile au evidențiat hotărârea de a se acționa „cu responsabilitate” pentru securitatea regiunii, mai arată șeful statului:

„Discuțiile au evidențiat hotărârea noastră comună de a acționa cu responsabilitate pentru securitatea regiunii noastre și a întregii Uniuni Europene. Suntem prieteni apropiați, aliați de încredere și parteneri dedicați – în NATO, în Uniunea Europeană și dincolo de acestea”, a adăugat președintele.

Reamintim că președintele a fost și joi în Polonia, la Gdansk, pentru a participa la Summitul Flancului estic al NATO, dar a revenit în Capitală pentru a discuta cu liderii partidelor ce ar putea forma viitorul guvern și a accelera negocierile, astfel încât executivul să fie învestit până marți.

Următorul Summit al Flancului estic va avea loc în România, a anunțat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei declarații de presă comune cu liderii țărilor care au participat la reuniunea acestui format, la Gdansk.

„Am fost de acord că următoarea reuniune în acest format va avea loc în România la începutul anului 2027, dacă până atunci nu vor avea loc evenimente excepționale”, a declarat șeful statului.

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