Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO: ”Am convenit consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă”. Ce a transmis Mark Rutte

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în care a condamnat ferm încălcarea inacceptabilă a suveranității României, menționând că au convenit continuarea coordonării strânse în cadrul Alianței pentru consolidarea apărării României și a Flancului Estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă.

”Am avut o convorbire cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, în urma celui mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României”, a arătat Nicușor Dan, într-o postare pe X.

Șeful statului a precizat că ”responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO”.

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026

”Am mulțumit Secretarului General și Aliaților pentru solidaritate și am convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă. România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români”, a transmis șeful statului.

Rutte, despre discuția cu Nicușor Dan: NATO va continua să își întărească pregătirea și capacitatea de descurajare în fața amenințărilor

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat discuția și a transmis că Alianța este în „solidaritate absolută cu România”, exprimându-și totodată compasiunea pentru persoanele rănite în incidentul din Galați.

„Am vorbit cu președintele Nicușor Dan al României despre drona rusească ce a lovit un bloc de locuințe din Galați. L-am asigurat de solidaritatea deplină a NATO cu România și mi-am exprimat compasiunea pentru cei răniți”, a transmis Mark Rutte, care a discutat pe marginea aceluiași subiect și cu ministrul apărării Radu Miruță.

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

El a subliniat că NATO este pregătită „să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat” și că Alianța va continua să își întărească pregătirea și capacitatea de descurajare în fața amenințărilor. Totodată, Mark Rutte a avertizat că „comportamentul imprudent al Rusiei este un pericol pentru noi toți” și că efectele războiului de agresiune depășesc granițele Ucrainei.

De altfel, NATO a condamnat anterior, prin vocea purtătorului de cuvânt Allison Hart, „iresponsabilitatea Rusiei”.

