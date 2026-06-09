Președintele Dan, discuție cu liderii europeni înainte de Consiliul European: „Ținta noastră comună este o Piață Unică bine integrată, relansarea industriilor europene și asigurarea autonomiei strategice a UE”

Președintele Nicușor Dan a avut în debutul săptămânii o discuție în format videoconferință cu liderii statelor europene din așa-numitul grup „Prietenii Competitivității”, în pregătirea Consiliului European de săptămâna viitoare, din 18-19 iunie, de la Bruxelles.

Dialogul a avut loc într-un format mai restrâns, care nu a inclus toți cei 27 lideri de state și de guverne. Acest grup de state, intitulat, „Prietenii Competitivității”, a luat naștere la summitul informal din februarie de la Castelul Alden Biesen din Belgia, care s-a concentrat pe măsuri pentru refacerea competitivității economiei europene. Atunci s-a stabilit adoptarea unei foi de parcurs în acest sens, cu decizii urmând a fi adoptate la acest summit din luna iunie.

În urma discuției cu liderii europeni, președintele Nicușor Dan a transmis că „tranziția către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât și economia”, o poziție adoptată de mulți lideri europeni, de la Friedrich Merz la Giorgia Melonii, liderii acestui grup „Prietenii Competitivității”.

Liderii reformiști vor ca noua schemă ETS2 să nu impună noi poveri fiscale asupra economiei – România urmărește o interconectare mai bună a rețelelor electrice, ca energia ieftină din Vest să circule mai lesne în Est

„Am discutat astăzi, în format videoconferință, cu liderii statelor europene din grupul „Prietenii Competitivității”, pentru a ne corela punctele de vedere în perspectiva Consiliului European de vară de săptămâna viitoare, de la Bruxelles. Tranziția către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât și economia. Este important să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive asupra companiilor și asupra prețurilor la energie. România are resurse importante de energie, inclusiv gaze naturale și energie nucleară, care pot contribui la securitatea energetică a țării și a Europei. De asemenea, este nevoie de investiții mai rapide în infrastructura energetică europeană, pentru ca energia să circule mai eficient între statele membre”, a transmis președintele Dan, într-o postare pe Facebook.

Șeful statului mai arată în postare că „ținta noastră comună este o Piață Unică bine integrată, relansarea industriilor europene și asigurarea autonomiei strategice a UE”.

„Ne dorim o Uniune Europeană puternică și competitivă, care să creeze bunǎstare pentru cetățenii săi. O Uniune prosperǎ înseamnǎ o Românie prosperǎ”, arată Nicușor Dan.

***