Nicușor Dan trasează liniile diplomației românești: sprijin pentru Ucraina, aderare la OCDE și creșterea importanței Mării Negre și a diplomației economice

Președintele Nicușor Dan a transmis marți liniile directoare ale diplomației românești, într-un discurs la Palatul Cotroceni, în fața șefilor de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor Culturale Române, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Președintele a afirmat că România își dorește o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune. El a precizat că, în acest sens, țara noastră sprijină Ucraina atât bilateral, cât și în formate multilaterale, precum și formele de presiune economică asupra Rusiei.

Discursul șefului statului a transmis liniile strategice externe

„În ceea ce privește relația noastră cu Uniunea Europeană, urmează un an important, cu decizii majore care privesc cadrul financiar multianual. Sperăm să avem un buget european 2028-2034 până la sfârșitul acestui an. Și aici vreau să remarc faptul că România a coordonat Declarația comună a Grupului Prietenii Coeziunii, 16 state care acționează împreună, înțelegând că au interese comune în ceea ce privește arhitectura viitorului buget european”, a declarat Nicușor Dan, citat de News.ro.

El a precizat că România este interesată de procesul de extindere a Uniunii Europene pentru Republica Moldova și Ucraina.

„Ne interesează foarte mult procesul de extindere, în special pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina și Balcanii de Vest. Ne interesează foarte mult arhitectura de securitate în interiorul Uniunii Europene și am menționat participarea la acest format Helsinki și ne interesează, de asemenea, să fim contributori în ceea ce privește presiunea hibridă, fenomen în parte nou, în care e important să colaborăm pentru a găsi soluțiile cele mai bune”, a subliniat președintele României.

El a adăugat că România dorește o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina.

„Ne dorim o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune. Pentru asta sprijinim și bilateral, și în formate multilaterale Ucraina și sprijinim formele de presiune economică asupra Rusiei. Sprijinim procesul de integrare pentru Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest, fără să ne abatem de la principiul merit-based și salutăm deschiderea pentru Moldova și Ucraina a clusterelor de negociere”, a mai declarat Nicușor Dan.

Relația cu Republica Moldova și importanța Mării Negre, în contextul intensificării riscurilor de securitate

El s-a mai referit la relația cu Republica Moldova, dar și la importanța Mării Negre.

„Relația cu Republica Moldova rămâne una extrem de importantă pentru politica noastră externă și mă bucur că am progresat în elemente concrete de sprijin, inclusiv interconexiuni energetice față de Republica Moldova.

Marea Neagră, importantă pentru securitatea României, importantă pentru securitatea Europei, importantă în perspectivă pentru relația economică cu zona caspică și cu Asia în general, și avem progrese pe hub-ul european de securitate maritimă. Vom începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep. Progresăm în ceea ce privește interconexiunile energetice cu țările din regiune și fiecare dintre aceste instrumente sunt parte ale politicii noastre de securitate”, a mai afirmat președintele Dan.

Președintele a amintit de importanța aderării României la OCDE.

„Extrem de importantă aderarea României la OCDE, unde, grație efortului multor oameni, am depășit sau am îndeplinit toate cele 25 de condiții tehnice sau de grupuri de condiții tehnice și așteptăm curând decizia politică pentru integrare. Organizația Internațională a Francofoniei, o miză pentru România în perioada imediat următoare. Avem un candidat foarte bun pentru poziția de secretar general și e important ca eforturile noastre diplomatice să meargă în această direcție”, a transmis Nicușor Dan.

Crește importanța diplomației economice, odată cu noile acorduri comerciale semnate de UE

El s-a mai referit și la relația cu comunitățile românești din străinătate.

„În ceea ce privește relația cu comunitățile românești din afara granițelor, un progres important pe relația cu Ucraina, unde am semnat parteneriatul strategic și cu consecințe pentru minoritatea românească din Ucraina. Ucraina sărbătorește la 31 august, începând din acest an, Ziua Limbii Române și acele tensiuni sau îngrijorări cu privire la școala în limba română cred că s-au risipit în bună măsură.

E importantă aici prezența personalului diplomatic în comunitățile românești, în special în țările în care avem comunități mari de români, și e important să optimizăm serviciile consulare”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat și câteva oportunități pentru diplomația economică.

„În ceea ce privește diplomația economică, există oportunități care se deschid odată cu tratatele semnate de Uniunea Europeană în raport cu Mercosur, cu India, Indonezia, Australia și alte piețe importante. Deci, pe aceste zone vor exista oportunități și e important să avem un dialog între companiile românești de stat, companiile românești private și diplomația românească, astfel încât să optimizăm atât prezența companiilor românești pe aceste piețe, cât și atragerea de capital în România”, a mai declarat Nicușor Dan.

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