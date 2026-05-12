Nicușor Dan, despre formulele posibile de formare a guvernului: „Nu o să fac experimente” – Președintele are pregătite numele unor posibili premieri tehnocrați

Consultările oficiale pentru formarea viitorului executiv, cu toate partidele parlamentare, vor începe joi 14 mai sau luni(18 mai), a anunțat președintele Nicușor Dan. Acesta a explicat că nu vrea să facă experiențe cu România și că le va cere partidelor parlamentare să vină la discuții cu majorități pe care-și vor baza propunerile de premier. Șeful statului nu exclude numirea unui premier tehnocrat.

„Solicitarea mea, pe care o s-o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni: pentru oricare dintre propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ăsta este răspunsul general și, așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele și mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public -, de fapt, variante de guvern sprijinit de o majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente pentru România. Hai să facem experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate. Deci, ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele este să obținem o propunere de premier și, bineînțeles, și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale, care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez primul-ministru. La consultările formale, și probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale, o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția.”

Varianta cu premier și chiar guvern tehnocrat are șanse să adune o majoritate, în opinia președintelui

Preşedintele României a spus că varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern format din tehnocraţi „este un scenariu care are şanse”.

Întrebat dacă are pregătite nume de premieri tehnocrați, Nicușor Dan a răspuns: „În mintea mea, da, nu le-am avansat, pentru că voi avansa în momentul în care, dacă va exista un «da».”

În opinia sa, fosta coaliție majoritară nu mai poate fi refăcută: „Tensiunile din coaliţie s-au amplificat. S-au întâmplat multe. În decembrie, la Consiliul European, discutând cu cineva de acolo am spus că mi-e teamă că lucrurile au intrat într-o sferă personală şi va fi dificil. Am plecat toţi împreună, am promis toţi împreună că vom lucra. Toată lumea este vinovată”.

„Nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relaţia cu Uniunea, nici în relaţia cu NATO, nici în relaţia cu SUA”

Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, la conferinţa internaţională „Black Sea and Balkans Security Forum” dacă avem de ales între Europa şi SUA sau vorbim de o consolidare a NATO, deopotrivă cu Europa şi SUA.

„Într-o ţară latină, tot timpul dezbaterile sunt foarte pasionale, însă nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile. Noi, România, avem, evident, o dezbatere internă pe chestiuni interne, nu cea mai fericită, dar se întâmplă în democraţie. Pe de altă parte, nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relaţia cu Uniunea, nici în relaţia cu NATO, nici în relaţia cu Statele Unite. Dimpotrivă, nu e vorba de o alegere”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a precizat că cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică şi invers.

„E vorba de a compatibiliza cât mai mult. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO e mai puternic. Cu cât NATO e mai puternic, cu atât Europa este mai puternică. Şi, de altfel, există, dacă vorbim de flancul estic, există proiecte care sunt complementare la nivelul Uniunii Europene, la nivelul NATO. Ăsta este, cred, unul din avantajele competitive ale României, că are o politică externă extrem, extrem de predictibilă de douăzeci, poate chiar treizeci de ani. Nimic nu s-a schimbat aici”, a precizat Nicuşor Dan.

****