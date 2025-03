Prezidențiale 2025 / Nicușor Dan și-a depus candidatura; printre cei care l-au însoțit la BEC – Ludovid Orban

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și-a depus vineri dosarul de candidatură la alegerile prezidențiale, la sediul Biroului Electoral Central. A fost însoțit, printre alții, de Ludovic Orban, al cărui partid, Forța Dreptei, susține candidatura preimarului general al Capitalei.

Nicușor Dan a exclus o retragere din cursa electorală, în contextul în care lidera USR, Elena Lasconi, și-a anunțat susținerea și retragerea, dacă Ilie Bolojan va candida.

El a mulţumit tuturor persoanelor care au semnat pentru candidatura sa, voluntarilor care l-au susţinut, precum şi celor care au făcut donaţii. De asemenea a mulţumit partidelor PMP, Forţa Dreptei şi altor formaţiuni care l-au susţinut această perioadă.

Primar al Bucureștiului pentru al doilea mandat consecutiv, Nicușor Dan (55 de ani) este matematician și a fost membru al USR.

Candidatura sa se bazează pe donații și voluntari

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale a declarat că în campanie se va auzi mai mult „vocea oamenilor” decât a politicienilor.

„Mesajul românilor la alegerile de-acum trei luni a fost că nu se mai poate, că statul aruncă cu bani și pune poveri mediului privat, că România are potențial agricol și noi mâncăm mult de-afară, că e prea multă corupție, că vor schimbare. E rolul nostru să aducem această schimbare. E rolul președintelui să adune energiile din societate. Va fi o campanie electorală a voluntarilor și a oamenilor simpli”, a declarta Nicușor Dan după depunerea candidaturii, citat de Agerpres.

„Este vorba, în campania care urmează, despre o largă categorie de români care sunt oneşti, care muncesc, care îşi plătesc taxele, care au bun simţ şi care cer foarte, foarte puţine lucruri. Cer ca vocea lor să fie auzită şi cer ca autorităţile statului pe care le plătesc să lucreze pentru ei, nu pentru nişte găşti. Despre asta va fi campania electorală. În campania aceasta, vocea oamenilor se va auzi mult mai mult decât vocea politicienilor”, a mai spus primarul general al Capitalei.

”Mesajul de la alegerile de acum trei luni a fost clar, că aşa nu se mai poate. România e o ţară coruptă, România e condusă de găşti, e o ţară unde statul nu are o strategie pentru economie şi pentru multe domenii, că România are mult potenţial agricol şi noi mâncăm mult din afară şi că România nu are o voce, că România nu contează pe plan internaţional. Şi toţi oamenii care au spus asta doresc o schimbare”, a adăugat Nicușor Dan.

