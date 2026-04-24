Președintele Dan, din Cipru: ”Tonul discuțiilor dintre partide s-a mai calmat” – ”Săptămâna viitoare se va întâmpla ceva”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi seară, în Cipru, unde ia parte la un Consiliu European informal, că nu a primit oficial demisiile miniştrilor PSD, el declarând că le aşteaptă.

El a precizat că, cel puţin din ce a perceput, tonul discuţiilor dintre partide s-a mai calmat puţin şi a anunţat că se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea sa.

În același timp, Guvernul a anunțat că demisiile miniştrilor PSD şi propunerile pentru interimate au fost trimise şi înregistrate la Administraţia Prezidenţială joi seară.



”Demisiile miniştrilor PSD şi propunerile pentru interimate au fost trimise şi înregistrate la Administraţia Prezidenţială în această seară”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, citată de News.ro.

Nicușor Dan: ”Eu sunt mediator, nu vreau să mă pronunţ pe acţiunile fiecăruia dintre partide”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat în Cipru că nu a primit încă demisiile miniştrilor PSD.

”Nu, în mod oficial nu. Bineînţeles că ştiu ce s-a întâmplat azi, le aşteptăm şi decidem”, a spus el.

Întrebat dacă o moţiune de cenzură PSD ar ajuta sau ar escalada şi mai mult criza, şeful statului a refuzat să răspundă. ”Eu sunt mediator, nu vreau să mă pronunţ pe acţiunile fiecăruia dintre partide. Orice aş spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt”, a transmis şeful statului.

Preşedintele a fost întrebat şi despre anunţul PNL că nu va mai face parte dintr-un guvern cu PSD.

”Sunt foarte multe scenarii şi nu vreau să intrăm în ele. (…) Cel puţin, ce am perceput eu, tonul discuţiilor s-a mai calmat puţin”, a spus el.

Nicuşor Dan nu a vrut să răspundă nici la întrebarea dacă premierul Ilie Bolojan a performat sau nu în funcţie. ”Dacă v-aş da un răspuns, m-aş plasa într-o parte sau în alta şi vreau să îmi păstrez statutul de mediator”, a afirmat el.

El a menţionat că le va spune liderilor europeni ce a spus şi cetăţenilor români, şi anume că ”România păstrează direcţia europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi SAFE, OCDE şi PNRR sunt extrem de importante şi pe astea există consens”.

”Se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”

”Instituţiile funcţionează şi, într-o formă sau alta, România îşi va continua pe drumul la care s-au angajat”, a ţinut să precizeze preşedintele.

Nicuşor Dan a anunţat că ”sigur, se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”, cu participarea sa, în ceea ce privește formarea unei coaliţii. ”O să vă anunţ”, a adăugat el.

