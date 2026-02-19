”Puteți conta pe noi”: Discursul președintelui Dan la Consiliul pentru Pace – România își oferă sprijinul pentru reconstrucția și stabilizarea teritoriilor palestiniene – În ce va consta ajutorul românesc

Președintele României Nicușor Dan a oferit Consiliului pentru Pace sprijinul României în procesul de reconstrucție și stabilizare a Fâșiei Gaza. Consiliul pentru Pace a avut joi, la Washington, prima reuniune oficială. Acesta este un organism internațional creat de SUA pentru a sprijini reconstrucția și pacea Fâșiei Gaza și în teritoriile palestiniene.

Nicușor Dan i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru implicarea și leadershipul în planul de pace din Gaza, precum și pentru eforturile și rezultatele obținute în alte părți ale lumii. Șeful statului a prezentat ajutorul umanitar pe care România îl poate oferi în procesul de reconstrucție din Gaza și a menționat că avem relații tradițional bune cu poporul evreu și cu poporul palestinian, ceea ce va fi de ajutor.

Nicușor Dan către Donald Trump: ”Puteți conta pe noi”

”În primul rând, domnule președinte Trump, vă mulțumesc pentru convocarea acestei reuniuni foarte importante. Vă mulțumesc pentru implicarea și leadershipul dumneavoastră în planul de pace din Gaza, un plan de pace cuprinzător și stabil, precum și pentru eforturile și rezultatele obținute în alte părți ale lumii”, a spus șeful statului în discursul susținut în cadrul reuniunii.

Șeful statului a arătat că ”toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum să acționăm în acest sens”.

”De aceea, această reuniune și acest format sunt importante. Ce poate face România. În primul rând, în ceea ce privește situația umanitară, România poate crește numărul zborurilor pentru a evacua copiii bolnavi și a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem ajuta 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora. În al doilea rând, avem o bună experiență în sistemul de raportare a urgențelor, cum ar fi ambulanțele, sistemele de pompieri, și putem ajuta la reconstrucția acestui sistem și putem dona unele echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse pentru studenții palestinieni și putem extinde programul și putem ajuta, de asemenea, la reconstrucția și renovarea școlilor din Gaza. Și, în al patrulea rând, cred că cel mai important, avem și o anumită experiență: putem ajuta la reconstrucția instituțiilor, cum ar fi poliția, justiția și administrația publică. Am făcut acest lucru în alte părți ale lumii, așa că avem o anumită expertiză. Putem contribui cu experți și formatori”, a declarat Nicușor Dan.

”De asemenea, este important să menționăm că avem relații tradițional bune cu poporul evreu și cu poporul palestinian, ceea ce va fi de ajutor. Așadar, puteți conta pe noi”, a afirmat președintele Nicușor Dan în finalul intervenției sale.

