Nicușor Dan: Suntem într-un grup de țări care au deficit excesiv, avem deficitul cel mai mare – România a promis multe și nu a făcut nimic, dar acum este o nouă administrație

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți că România se află într-un grup de țări cu deficit excesiv și țara noastră are deficitul cel mai mare. El a anunțat că miercuri va avea loc o serie de discuții și întâlniri cu liderii Comisiei Europene care vor analiza ce măsuri a luat fiecare țară europeană cu deficit excesiv, inclusiv România, pentru reducerea deficitului bugetar.

Nicușor Dan a precizat că România a promis multe, dar că nu a făcut nimic, subliniind că acum este o nouă administrație.

”Suntem într-un grup de țări care au deficit excesiv. E adevărat că noi avem deficitul cel mai mare dintre țările cu deficit excesiv. Mâine este o întâlnire a miniștrilor de Finanțe din Comisia Europeană, din țările Comisiei Europene și ei spun că pentru fiecare din țările cu deficit excesiv dacă au făcut sau nu și la noi o să spună că nu am făcut nimic”, a declarat, marți, Nicușor Dan.

Țara noastră s-a angajat în cadrul procedurii de deficit excesiv, pornită în 2020 împotriva României pentru deficitul de 4,3% din PIB din 2019, să reducă deficitul la sub 3% din PIB în 2024. Din cauza anului electoral și a politicii fiscale axată pe majorarea veniturilor în scop electoral România a înregistrat în 2024 un deficit de 9,3% din PIB (ESA), mult peste cel din 2023.

În acest context, România și-a luat noi angajamente în fața Comisiei, cu un plan de ajustare fiscală pe 7 ani și o primă țintă de deficit de 7% din PIB în 2025, care e ieșită din grafic în lipsa implementării reformei fiscale – una din măsurile menite să ajusteze bugetul, cu impact pozitiv de 1,1% din PIB în veniturile bugetare în acest an.

România are 2 restanțe la Comisie: Reformele din PNRR și deficitul

Preşedintele a precizat că va fi o discuţie telefonică marți la care va participa şi el la început.

„Este o discuție la telefon la care o să particip și eu la început azi, la 11:30″, a precizat președintele Nicușor Dan.

Întrebat ce asigurări va încerca să dea Comisiei Europene pe viitor, Nicușor Dan a răspuns: ”Este o discuţie în curs cu Comisia. Noi, România, am promis multe şi nu am făcut nimic, dar acum este o nouă administraţie. O să încercăm….Discuţia e pe două paliere. Este o discuţie cu vicepreşedintele Comisiei, domnul Dombrovskis (Valdis Dombrovskis – comisar european pentru Economie), care se concentreză pe deficit şi o discuţie cu doamna Gauer (n.r. – Celine Gauer, responsabil al CE cu implementarea PNRR) care se concentrează pe PNRR cu două aspecte: pe de o parte, încercarea de a transfera nişte proiecte pe care ştim că le facem în locul altor proiecte pe care ştim că nu le facem; pe de altă parte, pe reformele pe care noi am promis că le facem în PNRR şi cu care suntem în întârziere. Deci, astea vor fi discuţiile cu doamna Gauer”, a mai declarat preşedintele.

Risc de suspendare a unor fonduri

Ministrul interimar al Finanţelor, Tanczos Barna, a declarat luni, despre decizia care se aşteaptă din partea Comisiei Europene privind banii din PNRR, că speră ca pe data de 4 iunie să avem parte o abordare corectă şi să avem un răgaz, timp de câteva zile, săptămâni, să putem prezenta o propunere de măsuri la care se lucrează.

”Discuţiile au fost purtate începând din ianuarie, am avut foarte multe discuţii cu Comisia Europeană, am oferit detaliile cerute şi cu privire la măsurile luate în decembrie şi detaliile legate de buget, care este impactul, care sunt calculele noastre, cum încercăm să ne încadrăm în ţinta de 7% deficit. Între timp, lucrurile s-au schimbat radical din multe puncte de vedere. Avem această incertitudine la nivel internaţional, SUA, Uniunea Europeană, această dispută care astăzi iar a apărut pe prima pagină, pe taxele vamale, lucru care afectează în mod cert economia Europei, nu doar economia naţională României (…) Eu sper că situaţia care s-a creat în România şi această nouă posibilitate de a ieşi din criza politică, prin câştigarea alegerilor de către domnul preşedinte Nicuşor Dan, oferă o altă perspectivă şi Comisiei Europene”, a spus ministrul Finanţelor.

