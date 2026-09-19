Nicuşor Dan cere partidelor să formeze Guvernul: „Deja noi suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă”/ Cu cifrele de azi, România trebuie să-și păstreze ratingul

Preşedintele Nicuşor Dan a cerut vineri partidelor parlamentare să ajungă la o soluţie pentru formarea unui Guvern şi a evitat să spună dacă ia în calcul declanşarea alegerilor anticipate în cazul în care premierul desemnat Siegfried Mureşan nu va obţine votul de încredere al Parlamentului, afirmând că România se află deja într-o situaţie de „iresponsabilitate colectivă”.

„Deja noi suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă. Eu fac apel la partide să găsească o soluţie, deci să treacă un guvern”, a declarat Nicuşor Dan, aflat vineri într-o vizită oficială în Ucraina.

Preşedintele a cerut partidelor să îşi concentreze eforturile asupra constituirii unei majorităţi în termenul constituţional de 10 zile, în contextul în care Mureşan, propunerea sa pentru funcţia de prim-ministru, trebuie să obţină 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.

Nicuşor Dan respinge existenţa unei înţelegeri cu PSD

Şeful statului a respins, de asemenea, acuzaţiile privind existenţa unei înţelegeri politice între Administraţia Prezidenţială şi PSD în privinţa nominalizărilor guvernamentale.

„Eu nu comentez zvonuri. Haideţi să comentăm fapte, nu închipuiri”, a răspuns Nicuşor Dan la întrebările jurnaliştilor referitoare la eventuale negocieri secrete.

Referindu-se la funcţionarea aparatului de stat după căderea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe 5 mai, preşedintele a arătat că s-au înregistrat progrese tehnice, însă a avertizat din nou că instabilitatea executivă blochează deciziile strategice şi atragerea capitalului.

„Nu cred că e bine nici pentru noi, nici pentru oamenii care se uită la noi să prezentăm lucrurile într-o cheie apocaliptică. În acest interval de timp, România a finalizat PNRR, 92%, se putea mai bine, dar se putea şi mult mai rău, după cum începusem. Programul SAFE a continuat într-un ritm destul de bun. Legi importante în Parlament au trecut în sesiuni extraordinare. Deci statul român a funcţionat în toată această perioadă. Pe de altă parte, evident că, cu un guvern interimar, foarte multe lucruri au fost puse în aşteptare”, a menţionat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: Cu cifrele financiare de azi, România este o ţară care trebuie să-şi păstreze statutul de ţară recomandată investiţiilor

Preşedintele a declarat că datele financiare actuale justifică menţinerea României în categoria ţărilor recomandate investiţiilor, în contextul discuţiilor privind posibilitatea ca agenţiile de rating să reducă perspectiva sau calificativul suveran al ţării.

Nicuşor Dan a spus că a discutat cu investitori instituţionali, reprezentanţi ai fondurilor şi băncilor care au expunere pe România, încercând să le transmită că există consens politic asupra unor teme economice majore.

„M-am întâlnit cu mai mulţi investitori, reprezentanţi ai fondurilor, ai băncilor care au expunere pe România, deci care au împrumutat România, şi am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează există acord politic, aşa cum am dovedit şi pe PNRR şi pe SAFE şi pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament, toate lunile astea. Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situaţia de azi, însă, din nou vreau să subliniez, din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o ţară care trebuie să-şi păstreze statutul de ţară recomandată investiţiilor”, a afirmat şeful statului.

Cooperare cu Ucraina pentru producţia de drone: Există deja un contract cu MApN

Nicuşor Dan a anunţat, tot vineri, în timpul vizitei oficiale în Ucraina, că România şi Ucraina au avansat cooperarea în industria de apărare, existând contacte directe între companii ucrainene din domeniu şi Ministerul Apărării Naţionale pentru producţia de drone.

Preşedintele a precizat că acordurile existente între cele două ţări simplifică procedurile administrative necesare pentru dezvoltarea unor astfel de parteneriate.

„Pe producţia de drone există deja un contact între firme ucrainiene şi Ministerul Apărării din România, deci lucrurile sunt avansate şi prin cadrul pe care îl avem, partea de hârtii este mult simplificată”, a declarat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a avut vineri și o discuţie bilaterală cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja forumului celor 8 ţări carpatice. Preşedintele a spus că în programul SAFE avem o componentă de 200 de milioane de euro pentru drone şi a discutat cu preşedintele Zelenski „unde suntem cu acest proces, pentru ca banii ăştia să fie transformaţi cât mai repede în echipamente”.

„Asta e şi în interesul nostru şi în interesul lor”, a precizat el.

Şeful statului a menţionat că au mai discutat de tranzitul de cereale şi pe feroviar şi pe Dunăre, pentru a vedea cum poate fi eficientizat. „E un tranzit care aduce companiilor româneşti sume destul de importante”, a explicat preşedintele.

România va participa la iniţiativa NATO privind interceptoarele Patriot

Preşedintele a mai declarat că România se va alătura iniţiativei comune a statelor NATO care deţin sisteme Patriot pentru furnizarea de muniţie antiaeriană destinată apărării.

„Interceptoarele pentru Patriot reprezintă un efort comun al ţărilor NATO care au interceptoare Patriot. România este una dintre ele şi o să existe, proporţional cu celelalte ţări NATO care au interceptoare, o donaţie din partea României”, a spus şeful statului.

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