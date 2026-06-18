Nicușor Dan la Consiliul European: ”Două noi state NATO se alătură sprijinului pentru identificarea și doborârea dronelor” – Bugetul UE, subiectul dezbaterilor de la Bruxelles

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, de la Consiliul European de la Bruxelles, că două noi state NATO s-au oferit să ofere sprijin României pentru identificarea și doborârea dronelor care ar putea încălca spațiul aerian al țării noastre. Acesta a vorbit despre subiectele importante de pe agenda Consiliului European de vară, care are loc joi și vineri.

”Este o ședință de Consiliu European importantă, azi. Pentru noi sunt 3 subiecte mari: în primul rând, în urma muncii colegilor noștri de aici, în concluziile Consiliului o să fie subiectul dronelor și dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu și, consecință, întărire a Eastern Flank Watch. În plus, vreau să vă anunț că, în cursul întâlnirii de dimineață de la NATO, mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Am avut deci la început Statele Unite și Franța – după februarie, la NATO, au mai fost Italia și Spania și, acum, după întâlnirea de dimineață, s-au adăugat Portugalia și Slovacia”, a declarat Nicușor Dan.

România a solicitat sprijin NATO pentru apărarea anti-dronă, după prăbușirea unei drone rusești pe un bloc din Galați

Potrivit acestuia, cu ocazia Consiliului European va exista o dezbatere între liderii UE despre securitatea europeană.

”Vă aduc aminte că așteptarea noastră (pentru sprijin) vizează un termen limitat. Adică noi avem deja în programul SAFE și avem contractele semnate pentru o serie de echipamente care vor fi suficiente în momentul în care vor ajunge. Noi avem nevoie să acoperim această perioadă (de așteptare) de 1 an și jumătate pentru unele echipamente, 2 ani pentru alte echipamente. În sensul ăsta este cererea noastră pe care o să o fac și în plen și bilateral cu alți lideri”, a mai afirmat președintele României.

Întrebat când ne așteptăm să primim acest ajutor pentru apărarea anti-drone, președintele a spus: ”Este o chestiune tehnică, dar solicitarea noastră este de… cât mai rapid. Pentru că avem nevoie acum”.

Pentru România, a mai afirmat șeful statului, al doilea subiect major al Consiliului este debutul formal al procesului de aderare la UE al Republicii Moldova și Ucrainei, lucru care se reflectă în deciziile finale ale Consiliului.

”Subiectul mare pentru Europa de la acest Consiliu este discuția pe buget”

În același timp, Nicușor Dan a mai afirmat că subiectul mare pentru Europa de la acest Consiliu este discuția pe buget, pe cadrul financiar multianual.

”Aici suntem într-un proces de agregare a pozițiilor diferitelor state și sunt foarte foarte bucuros să vă anunț că, în urma muncii colegilor noștri de aici de la Reprezentanță, cele 16 state, sub coordonarea României, așa-numiții «Prietenii Coeziunii», au o poziție comună și pentru armonizarea acestei poziții, acum, la ora 17:00, o să avem o întâlnire a acestor 16 state, astfel încât să mergem cu o poziție comună în interiorul Consiliului, la aceste discuții pe buget”, a spus președintele României.

Conform acestuia, România vrea un buget cât mai mare și direcționarea banilor din viitorul Fond de Competitivitate inclusiv către țările mai puțin dezvoltate.

”În linii mari, noi vrem un buget cât mai mare, vrem ca pe acest pilon I de coeziune și politică agricolă să rămână sume consistente – România întotdeauna a dorit asta – și, în ceea ce privește pilonul II, de competitivitate, aici am dorit dintotdeauna ca, bineînțeles să existe o competiție adevărată pe competitivitate, dar ca banii de aici să nu se ducă doar spre țările mai dezvoltate, (ci) să vină spre țările mai puțin dezvoltate. Iar pentru moment s-a obținut că, cu banii din acest fond de competitivitate, să se stimuleze tot lanțul valoric – astfel încât și cei care oferă componente pentru produsul final să poată să fie stimulați”, a mai afirmat președintele României.

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