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Europa & Lumea

Nicușor Dan participă la summitul Arcticii de la Rovaniemi, alături de Merz și Tusk: va prezenta viziunea României privind securitatea „de la Arctica la Marea Neagră”. UE vrea un rol mai ambițios în regiune

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De Iulian Soare

12 septembrie, 2026

Mai mulți lideri europeni, între care și președintele Nicușor Dan, vor participa la un summit consacrat Arcticii organizat de premierul finlandez Petteri Orpo, în perioada 13-14 septembrie, la Rovaniemi. Reuniunea e dedicată consolidării unei abordări strategice comune a Uniunii Europene față de o regiune cu o importanță geopolitică în creștere rapidă, potrivit unui comunicat al guvernului de la Helsinki.

În cadrul reuniunii, Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă a provocărilor de securitate din întregul spațiu cuprins între Arctica și Marea Neagră, în condițiile în care acestea sunt interconectate, potrivit Administrației Prezidențiale.

Miza regiunii arctice și lista liderilor de la Summit

”Președintele României va exprima interesul și disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică”, menționează Administrația Prezidențială. 

Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice, în contextul în care zona Arcticii a crescut în importanță atât din perspectiva securității europene (solicitările SUA pentru vânzarea Groenlandei), cât și din perspectiva competiției pentru dezvoltarea unor lanțuri proprii de aprovizionare cu resurse naturale, unde dependența de import reprezintă un risc.
În același timp, zona Arcticii este epicentrul dezvoltării unor noi rute maritime, dar și a unor infrastructuri critice în următoarele decenii, odată cu dezvoltarea economică a regiunii.

„Regiunea arctică este o parte tot mai importantă a mediului de securitate al Europei. Uniunea Europeană are interese directe legate de stabilitate, securitate și dezvoltare durabilă. Este foarte important să se poată discuta despre aceste chestiuni împreună cu un grup cuprinzător de lideri UE”, a declarat Petteri Orpo, șeful executivului din Finlanda, citat în comunicatul guvernului finlandez.

La summit sunt așteptați cancelarul german Friedrich Merz, premierii Poloniei, Donald Tusk, Danemarcei, Mette Frederiksen, Estoniei, Kristen Michal, și Letoniei, Andris Kulbergs, precum și președinții Lituaniei, Gitanas Nauseda, și României, Nicușor Dan.

În același timp, Franța va fi reprezentată de ministrul afacerilor externe și europene, Jean-Noël Barrot, iar la reuniune vor participa, de asemenea, președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, dar și comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela.

Programul summitului începe pe 13 septembrie cu o cină de lucru găzduită de președintele Finlandei, Alexander Stubb. La aceasta vor participa și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și premierul Islandei, Kristrún Frostadóttir.

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