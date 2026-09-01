Angela Merkel și-a lansat cartea la București și a fost primită la Palatul Cotroceni de președintele Dan: „Am avut o discuție despre contextul politic și de securitate la nivel mondial”

Președintele Nicușor Dan a primit-o la Palatul Cotroceni, marți, pe Angela Merkel, fostul cancelar federal al Germaniei, cu care a discutat despre contextul politic și de securitate la nivel mondial, dar și despre consolidarea Uniunii și apărării europene. Președintele a afirmat că a fost interesat să afle opiniile fostului cancelar, având în vedere experiența sa politică.

Nicușor Dan a transmis, print-un mesaj publicat pe rețeaua X, că întâlnirea cu Angela Merkel a fost una „foarte fructuoasă”.

„Am avut deosebita plăcere să o primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe fostul cancelar federal al Germaniei, dr. Angela Merkel. Am purtat o discuție foarte fructuoasă despre contextul politic și de securitate la nivel mondial. A fost foarte interesant să ascult opiniile dnei Merkel, bazate pe vasta sa experiență politică”, a transmis președintele României.

Președintele Dan a discutat cu Merkel despre „măsurile pe care România și Germania le pot lua împreună pentru a promova o mai mare coeziune europeană”

Potrivit lui Nicușor Dan, discuția cu Merkel s-a concentrat și asupra rolului pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în politica internațională.

„Ne-am concentrat asupra rolului constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate juca în afacerile internaționale”, a precizat acesta.

Președintele a mai spus că România și Germania pot colabora pentru consolidarea coeziunii europene și pentru întărirea capacității de apărare a Europei.

„Am discutat, de asemenea, asupra măsurilor pe care România și Germania le pot lua împreună pentru a promova o mai mare coeziune europeană și o poziție mai fermă în domeniul apărării, cu asumarea unei responsabilități sporite de către europeni în cadrul NATO”, a transmis Nicușor Dan.

Fostul cancelar german a venit în România pentru a-și lansa volumul de memorii intitulat „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”

Evenimentul va avea loc la 1 septembrie, la Ateneul Român, unde Angela Merkel va avea un dialog public cu Emil Hurezeanu, fost ministru de externe și fost ambasador în Germania în perioada 2015-2021.

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