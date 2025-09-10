Nicușor Dan, la AmCham Business Forum: ”Legat de reforma statului, aveți dreptate, România nu are un plan de țară, în momentul ăsta”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică, că mesajul său este unul de stabilitate, apreciind că sfârşitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului.

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situația economică, că mesajul său este unul de stabilitate, apreciind că sfârșitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului.

Șeful statului a mai spus că, legat de reforma statului, România nu are un plan de țară, în momentul ăsta, deși există bună intenție, pentru că ”nu vedem o emergență de reformă, de la nivelele medii și de jos ale administrației” dar a ținut să precizeze că ”există voință de reformă”.

Mesajul președintelui pentru mediul de afaceri româno-american: Dau asigurări că stabilitatea economică este principala noastră prioritate

Președintele a declarat că există ”convergență de opinii între Președinte, Guvern, Parlament și lucrurile sunt sub control” în ceea ce privește corectarea deficitului bugetar.

”În primul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și comunității de afaceri pe care o reprezentați, pentru că prezența companiilor americane și a acestui schimb în România a însemnat dezvoltare și prosperitate și transfer de know-how, care este foarte important. Contribuția comunității dumneavoastră la dezvoltarea României în ultimii 30 de ani este esențială și pentru asta vreau să vă mulțumesc. Față de momentul în care suntem acum, deficitul, încercarea de corectare de deficit, vreau să vă dau asigurări că stabilitatea (economică) este principala noastră prioritate, că există convergență de opinii între Președinte, Guvern, Parlament și lucrurile sunt sub control. Din perspectiva mea, nu există vreun motiv de îngrijorare”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a dat de înțeles că România își va păstra ratingul suveran în zona recomandat investițiilor și din partea Moody’s, care își va publica vineri seară cel mai recent raport cu privire la țara noastră, după vizita recenta de la București.

Nicușor Dan: Suntem în grafic cu corectarea deficitului, dar, da, România nu are un plan de țară

În același timp, președintele a spus că bugetul național pentru 2026 va fi unul adaptat realităților, spre deosebire de cel de anul acesta.

”O să avem raportul Moody’s zilele viitoare și suntem în grafic pe această chestiune. Chiar dacă anumite lucruri s-au făcut în viteză, chiar dacă anumite lucruri se puteau face poate altfel, mesajul meu este de stabilitate. Și 2026 va fi mai simplu, pentru că vom porni cu un buget care va fi adaptat realităților”, a spus președintele despre situația economică.

Nicușor Dan a mai declarat că ”România, mediul economic, populația, vor fi în oarecare suferință, în 2026”.

”Însă sfârșit de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului și mă bucur că ați menționat OECD. Suntem în grafic, din nou, toată lumea este aliniată pe acest obiectiv și sfârșitul lui 2026 este un termen pe care noi toți ni-l asumăm”, a subliniat președintele Nicușor Dan.

”Legat de reforma statului, aveți dreptate, România nu are un plan de țară, în momentul ăsta. Deși există bună intenție în multe zone din administrația publică din România, nu vedem o urgență de reformă, de la nivelele medii și de jos ale administrației, și atunci e foarte important ca în procesul de reflecție, despre cum să facem această reformă, mediul privat să fie implicat și de asta dialogul cu dumneavoastră este foarte important”, a mai spus președintele României la AmCham CEO Business Forum 2025.

Parteneriatul strategic cu SUA rămâne esențial, potrivit șefului statului. ”Rămâne să-l extindem pe partea economică”

Șeful statului a ținut să precizeze că ”există voință de reformă”.

”Dacă ne uităm însă la cum, mai avem de luptat. Vreau să vă transmit optimismul meu pentru perioada și pentru anii care urmează și toată deschiderea de a lucra împreună”, a completat președintele.

Șeful statului s-a referit și la parteneriatul strategic cu Statele Unite, care, spune el, rămâne esențial.

”El este foarte bine conturat pe zona de securitate și rămâne în sarcina noastră și a dumneavoastră ca să îl consolidăm, să îl îmbunătățim, să-l extindem pe partea economică”, a menționat el.

***