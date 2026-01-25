Nicuşor Dan: Acordul UE-Mercosur poate aduce României o creștere cu 5 mld. euro a exporturilor

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că acordul UE-Mercosur este ”ceva extrem de benefic” pentru România, el precizând că numai exporturile pe zona auto a României ar urma să fie mai mari cu 10-15 la sută, relatează news.ro.

Întrebat, sâmbătă seară, la Iaşi, despre lipsa consensului intern privind acordul UE-Mercosur, Nicuşor Dan a precizat că acest acord este „ceva extrem de benefic” pentru România.

„Gândiţi-vă că România are exporturi cam de 90 de miliarde de euro, din care cam jumătate sunt exporturi din industria auto, fie direct, fie componente pentru industria auto europeană, care, la rândul ei, exportă maşini. Închipuiţi-vă ce înseamnă o piaţă suplimentară pentru întreaga industrie auto europeană, din care România e o componentă importantă. Va fi o creştere, estimez eu, de 10-15 la sută a industriei auto din România”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, la un export de 42 miliarde de euro s-ar adăuga cinci miliarde pentru industria românească.

„Când discutăm de Mercosur trebuie să ne uităm la ambele părţi ale balanţei. Mercosur pentru România este o chestiune extrem de serioasă. Mercosur se dezbate de 25 de ani, iar România are o poziţie oficială formată de vreo zece ani, adică de susţinere a Mercosur”, a adăugat Nicuşor Dan.

Parlamentul European (PE) s-a pronunţat, miercuri, prin vot, în favoarea sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la validitatea Acordului comercial al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) cu statele membre ale Mercosur, semnat în Paraguay.

În timp ce PSD a salutat decizia, PNL a transmis că aceasta este contra intereselor româneşti, contra agriculturii şi industriei României şi Uniunii Europene.

PSD a arătat că beneficiile incontestabile ale Acordului Mercosur nu trebuie obţinute în dauna unor sectoare de activitate care au o pondere semnificativă în economia naţională a României.

Partidul Naţional Liberal consideră că prin acest vot, clauzele de salvgardare pentru fermieri propuse şi susţinute de Delegaţia României la PPE (PNL şi UDMR), precum măsurile rapide şi transparente pentru protejarea pieţei agricole şi sprijin real pentru fermieri, astfel încât competitivitatea şi viitorul agriculturii europene să nu fie compromise, nu vor mai putea fi aplicate.

***