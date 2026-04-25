Nicuşor Dan a semnat demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de miniştri interimari/ Luni, discuții la Cotroceni pe SAFE și PNRR

Preşedintele Nicuşor Dan a informat, sâmbătă dimineaţă, că a semnat vineri seara demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de miniştri interimari transmise de către Guvern.

„Am semnat aseară demisiile miniştrilor social-democraţi şi propunerile de miniştri interimari, transmise de către Guvern", a anunţat şeful statului, într-o postare pe pagina sa de .

După retragerea miniștrilor PSD, Guvernul a decis următoarele preluări interimare:

Ministerul Energiei – Ilie Bolojan (prim-ministrul)

Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru

Ministerul Sănătății – Cseke Attila

Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu

Ministerul Transporturilor – Radu Miruță

Nicușor Dan a precizat că a invitat, luni, la Palatul Cotroceni, liderii celor patru partide pro-europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru o discuție „tehnică și aplicată” privind programe majore pentru România, precum SAFE și PNRR.

Vineri, după summitul UE din Cipru, șeful statului a anunțat că în situaţia ipotetică în care PNL sau PSD îi vor propune un guvern minoritar, cu susţinerea partidului AUR, el nu va fi de acord.

„În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine şi vor spune că vrem un guvern minoritar cu susţinerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a declarat Nicușor Dan.

