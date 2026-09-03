Nicușor Dan a prezidat, pentru prima oară în mandatul de președinte, o ședință a CSM – temele sale de interes

Este important ca problema deficitului de procurori la Secția specială din cadrul Parchetului General să fie tranșată administrativ, pentru că „suspiciunea de infracțiune în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în statul român”, a declarat joi președintele Nicușor Dan, la prima sa participare din mandat la o ședință a CSM.

Reamintim că articolul 133 alineatul (6) din Constituția României, stipulează „Ppeşedintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă.”

„Am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi al ședinței CSM. Punctul unu se referă procurorii pe care Parchetul General îi propune pentru investigarea infracțiunilor săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la Secția specială din cadrul Parchetului General. Avem doar trei din 14. Azi au mai fost propuși doi. A fost propus unul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și e un subiect important, pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci, e important să tranșăm administrativ chestiunea asta, este și parte a raportului pe statul de drept al Comisiei Europene”, a afirmat președintele, la plecare.

Șeful statului a precizat că e important ca la această secție să fie procurori cu experiență și cu o probitate morală incontestabilă.

„Am mai spus în sală că această activitate trebuie dusă cu celeritate și cu echilibru. De aceea, e important să fie procurori cu experiență și cu o probitate morală incontestabilă, astfel încât să rezolvăm problema asta de suspiciune”, a adăugat Nicușor Dan.

”Imensa majoritate a magistraţilor din România sunt oameni corecţi şi cu răspundere”

Președintele a repetat că are încredere că imensa majoritate a magistraţilor din România sunt oameni corecţi şi cu răspundere faţă de ceea ce trebuie să facă.

Dar, a explicat el, cercetarea magistraţilor este parte din recentul raport al Comisiei Europene pe statul de drept şi există o lipsă de procurori care sunt dedicaţi pentru această chestiune, atât la Parchetul General cât şi la parchetele lângă curţile de apel.

”Eu cred că imensa majoritate a magistraţilor din România sunt oameni corecţi şi cu răspundere faţă de ceea ce trebuie să facă, responsabilitatea lor socială. Şi tocmai pentru ca imaginea justiţiei şi credinţa românilor în statul român şi în ideea de dreptate să fie consolidată, este importantă această activitate de cercetare a persoanelor (..) din mediul judiciar care comit infracţiuni”, a spus el.

”Aşa că această chestiune a cercetării magistraţilor este, după cum ştim toţi, parte din recentul raport al Comisiei Europene pe statul de drept din România, deci este cu atât mai mult o chestiune importantă”, a mai spus Nicuşor Dan.

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