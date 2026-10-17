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Nicușor Dan a discutat cu Emmanuel Macron despre atacurile cu drone din Marea Neagră

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De Razvan Diaconu

17 octombrie, 2026

Președintele Nicușor Dan a discutat vineri, în marja Consiliului UE de la Bruxelles, cu omologul său francez, Emmanuel Macron, despre atacurile recente cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și despre candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, potrivit unui mesaj publicat sâmbătă de șeful statului pe rețelele sociale.

„Am exprimat profunda îngrijorare a României cu privire la recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și, în acest context, am apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța pentru siguranța navigației în regiune”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că parteneriatul strategic dintre România și Franța reprezintă „un pilon esențial al securității noastre comune și al cooperării bilaterale”.

Un alt subiect al discuției a fost candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, demers pe care Nicușor Dan a spus că l-a continuat în dialogul cu liderul francez.

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră au fost discutate joi, la Bruxelles, de președintele Nicușor Dan, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul bulgar Rumen Radev. Potrivit Administrației Prezidențiale, România a solicitat sprijinul aliaților pentru a face față noilor provocări de securitate și a anunțat că va avea loc o sesiune dedicată situației din Marea Neagră în cadrul Consiliului Nord-Atlantic.

Ministerul francez de Externe a condamnat atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României și Bulgariei și și-a exprimat solidaritatea cu cele două țări. Parisul a cerut, de asemenea, instituirea unui moratoriu asupra atacurilor în Marea Neagră.

În ceea ce privește candidatura României la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei, țara îl susține pe Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general în mandatul 2027-2030. Candidatura a fost depusă oficial la 15 aprilie 2026. Alegerea noului secretar general este programată pentru 16 noiembrie, în cadrul summitului Francofoniei de la Phnom Penh, Cambodgia. În competiție sunt patru candidați, inclusiv actuala secretară generală, Louise Mushikiwabo, din Rwanda.

(Citește și: ”Nicușor Dan la Consiliul European: România cere ca atacurile din Marea Neagră să apară explicit în concluziile summitului și sprijin UE pentru un centru de securitate cu Bulgaria – Bugetul UE, în centrul agendei”)

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