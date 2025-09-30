Nicoleta Forfotă, AmCham România: Antreprenorii români devin din ce în ce mai sofisticați. Ritmul de adopție de noi instrumente de finanțare crește

Instrumentele inovatoare de finanțare câștigă teren în România, completând rolul sectorului bancar și al fondurilor europene, spune Nicoleta Forfotă, membru în Consiliul Director – AmCham România și corporate bank head – Citibank.

Din experiența sa, companiile antreprenoriale mature încep să acceseze soluții financiare tot mai sofisticate, considerate exotice pe piața locală acum câțiva ani.

”Există o tendință de creștere în ultimii ani. Antreprenorii români devin din ce în ce mai sofisticați. Ritmul de adopție a acestor noi instrumente de finanțare se validează în timp, prin structuri mai flexibile, prin validarea modelului antreprenorial pe termen lung, prin costuri de finanțare și prin diversificarea structurilor de capital.

Deși tendința este timidă, ne așteptăm ca ea să prindă din ce în ce mai mult contur”, a declarat Nicoleta Forfotă, marți, în cadrul conferinței „Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea instrumentelor de irigare financiară a economiei”, organizată de CursdeGuvernare.ro .

Sectorul bancar rămâne principalul finanțator al economiei reale, complementat de fondurile europene precum PNRR, cadrul financiar multianual sau SAFE, care contribuie la digitalizare, educație, sănătate și infrastructură. Piața de private equity este încă timidă, cu o pondere estimată sub 0,05% din PIB

Cu toate că România este departe de alte piețe din regiune, cum ar fi Polonia, semnificativ mai efervescentă, opțiunea către accesarea de noi tipuri de instrumente sugerează că finanțarea din România începe să se înscrie pe o tendință pozitivă. BVB oferă multiple surse de finanțare: IPO-uri, SPO-uri, margin loans, monetizarea participațiilor și instrumente convertibile. Piața a adoptat bonduri verzi și sustenabile, commodity finance, monetizarea stocurilor și export agency finance, demonstrând o „deschidere mult mai mare din partea antreprenorilor, dar și din partea băncilor.”

„E o corelare logică: piața de private equity este un precursor al pieței de capital, al activității la bursă, pentru că, pe măsură ce aceasta este mai dezvoltată, vedem mai multe exit-uri, mai multe IPO-uri și o efervescență mai mare la bursă. Dezvoltarea cadrului bursei de valori atrage după sine acele instrumente menționate – hibride, convertibile, margin loans – dar este nevoie de o economie mult mai solidă, mai puternică, de jucători cu o masă critică mai mare și de o bursă mult mai lichidă, care să ofere mai multă opționalitate”, a declarat Nicoleta Forfotă în legătură cu pașii naturali de dezvoltare a instrumentelor complexe de finanțare.

