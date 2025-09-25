Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare, cu executare, în dosarul finanțării campaniei din 2007

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy (foto) a fost condamnat la cinci ani de închisoare, în dosarul finanțării campaniei sale victorioase din 2007 de către fostul dictator libian Maummar Gaddafi.

Sarkozy a fost găsit vinovat de asociere de răufăcători în perioada 2005-2007, dar achitat de Tribunalul din Paris pentru tăinuire de deturnare de fonduri publice şi corupţie pasivă.

Condamnarea sa la cinci ani de închisoare a fost dispusă cu mandat de aducere ulterior şi cu executare provizorie. Fostul preşedinte francez, în vârstă de 70 de ani, urmează să fie convocat în termen de o lună de către parchet, care-i va comunica data încarcerării. Un eventual apel nu va suspenda această măsură.

Preşedinta completului, Nathalie Gavarino, a stabilit că, „în calitate de ministru, preşedinte al UMP (Uniunea pentru Mişcare Populară, dreapta)”, Nicolas Sarkozy şi-a „lăsat colaboratorii apropiaţi şi susţinătorii politici – asupra cărora avea autoritatea şi care acţionau în numele său” să solicite autorităţilor libiene, „cu scopul de a obţine susţineri financiare din Libia, în vederea obţinerii unei finanţări a campaniei” din 2007.

Doi foşti colaboratori apropiaţi ai lui Nicolas Sarkozy, Claude Guéant şi Brice Hortefeux, au fost de asemenea găsiţi vinovaţi în acest proces, scrie news.ro.

Claude Guéant a fost condamnat la şase ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de corupţie pasivă şi fals, iar Brice Hortefeux a fost condamnat la doi ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de asociere de răufăcători.

Pedeapsa lui Brice Hortefeux, în vârstă de 67 de ani, pe care urmează să o execute la domiciliu şi să poarte o brăţară electronică, se execută inclusiv în cazul unui apel.

