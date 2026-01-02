Nicolás Maduro spune că Venezuela este deschisă la discuții cu SUA privind traficul de droguri

Liderul venezuelean Nicolás Maduro (foto stânga) a declarat joi că este deschis la discuții cu SUA privind traficul de droguri și petrolul, după săptămâni de presiune tot mai mari împotriva guvernului său, potrivit BBC.

Într-un interviu pentru televiziunea de stat venezueleană, Maduro a spus că este gata pentru dialog cu SUA „oriunde vor și oricând vor”.

De asemenea, el a evitat un răspuns referitor la o declarație a președintelui Donald Trump (foto dreapta), potrivit căreia SUA ar fi lovit o facilitate de acostare din Venezuela – prima astfel de operațiune în interiorul țării, realizată, se pare, de CIA.

Forțele americane au lovit, în ultimele trei luni, vase pe care le suspectează de trafic de narcotice prin Caraibe și Pacificul de Est.

Peste 30 de atacuri asupra navelor venezuelene

În total, au avut loc peste 30 de atacuri asupra navelor ca parte a „războiului împotriva drogurilor” al administrației Trump, fiind uciși peste 110 oameni de când SUA au efectuat primul atac asupra unei ambarcațiuni în apele internaționale, pe 2 septembrie.

Ultimul atac a avut loc miercuri, când două bărci presupus că transportau droguri au fost lovite, ucigând cinci persoane la bord, conform armatei americane.

Luni, Trump a declarat că SUA au efectuat un atac asupra unei „zone de docuri” legată de presupuse bărci de droguri venezuelene, provocând o „explozie majoră”.

Explozia ar fi fost cauzată de un atac cu dronă efectuat de CIA, potrivit CNN și New York Times, care citează surse apropiate situației. Dacă se confirmă, ar fi prima operațiune cunoscută a SUA în interiorul Venezuelei.

Dar Maduro a fost evasiv în interviu. Întrebat dacă poate confirma sau nega atacul, el a spus că „aceasta ar putea fi ceva despre care vom vorbi în câteva zile”.

Maduro susține că este deschis și pentru discuții despre petrol și migrație

Pe lângă traficul de droguri, Maduro a declarat că este deschis și pentru discuții despre petrol și migrație.

În ultimele luni, Trump s-a concentrat pe combaterea fluxului de droguri – în special fentanyl și cocaină – către SUA.

Președintele american a dublat și recompensa pentru informații care ar duce la capturarea lui Maduro și a anunțat că va desemna guvernul Maduro ca Organizație Teroristă Străină (FTO).

Maduro a negat cu vehemență că ar fi lider de cartel și a acuzat SUA că folosesc „războiul împotriva drogurilor” ca pretext pentru a încerca să-l înlăture și să pună mâna pe vastele rezerve de petrol ale Venezuelei.

Experții susțin că Venezuela este un jucător relativ minor în traficul global de droguri, acționând ca o țară de tranzit

Experții în contracararea narcoticelor spun că Venezuela este un jucător relativ minor în traficul global de droguri, acționând ca o țară de tranzit prin care drogurile produse în alte părți sunt contrabande.

Vecina sa, Columbia, este cel mai mare producător de cocaină din lume, dar majoritatea ajunge în SUA pe alte rute, nu prin Venezuela.

Fără a furniza dovezi, Trump l-a acuzat pe Maduro că „a golit închisorile și azilurile de nebuni” și „a forțat” deținuții să migreze către SUA.

Se estimează că aproape opt milioane de venezueleni au fugit din cauza crizei economice și a represiunii din țară de la 2013 – unii îndreptându-se spre SUA.

SUA au intensificat și măsurile împotriva petrolierelor sancționate

SUA au intensificat și măsurile împotriva petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela.

Forțele americane au confiscat un petrolier în largul Venezuelei pe 10 decembrie, spunând că era „folosit pentru a transporta petrol sancționat din Venezuela și Iran”. Venezuela a descris acest lucru drept un act de „piraterie internațională”.

De atunci, SUA au mai confiscat un petrolier și au urmărit un al treilea.

Administrația Trump a prezentat operațiunile sale împotriva presupuselor bărci de droguri ca un conflict armat non-internațional împotriva traficanților presupusi, însă experții în drept spun că acestea ar putea încălca legile care guvernează un astfel de conflict.

SUA nu au furnizat dovezi că bărcile vizate transportau droguri. Dar Comandamentul Sudic al SUA a insistat din nou săptămâna aceasta că „informațiile au confirmat că vasele tranzitau pe rute cunoscute de trafic de droguri și erau implicate în trafic de narcotice”.

***