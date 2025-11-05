Nicolae Istudor, rector ASE: Rugămintea ar fi ca la Educație să se aloce cel puțin bugetul de anul acesta; nu cerem nici mai mult, nici mai puțin

Universitățile solicită ca în 2026 să aibă același buget ca în acest an, a declarat Nicolae Istudor, rectorul Academii de Studii Economice din București (ASE), adăugând că fiecare instituție de învățământ superior trebuie să își asigure surse proprii de finanțare, nu să depindă doar de resursele bugetare.

„Doleanțele din zona noastră, a educației: noi am avut un Consiliu Național al Rectorilor, organizat în sistem mixt, două zile la Chișinău, două zile la Iași, cu frații noștri de peste Prut, și am discutat și problemele legate de finanțare. Dacă avem bugetul de anul acesta, nu cred că vom avea o problemă ca să ne desfășurăm activitățile în condiții normale. Rugămintea ar fi ca la Educație să se aloce cel puțin bugetul de anul acesta; nu cerem nici mai mult, nici mai puțin. Eu vorbesc pe date concrete, analizele pe care le facem noi în interior. Și noi suntem în acest moment în etapa de finalizare a bugetului Academiei, am strâns din toate departamentele propunerile și săptămâna viitoare ne vom întâlni într-o echipă restrânsă ca să mergem în Consiliul de Administrație cu o propunere de buget”, a declarat Nicolae Istudor, la conferința anuală „Bugetul și fiscalitatea 2026: Efectele fiscalității și așteptările economiei”, organizată marți de Conferințele CDG la ASE.

În opinia sa, fiecare universitate trebuie să își asigure și alte surse de finanțare, dincolo de alocările bugetare.

„Fiecare dintre noi, dintre universități, trebuie să ne ocupăm ca să și găsim alte surse de finanțare. Stând cu mâna întinsă către buget nu cred că este o soluție; avem variante: a realiza studii, analize în baza parteneriatelor cu mediul economico-social, avem proiecte de cercetare, finanțate din FSCI (Fondul Științei și Cercetării Instituționale, n.r.), dar și din fonduri europene, de ce nu și sursa de finanțare prin taxele școlare și așa mai departe”, a comentat el.

***