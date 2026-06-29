Nu se întrevede nicio soluție pentru formarea guvernului în această sesiune – marți, ultima zi de muncă a parlamentarilor. Propunerea UDMR și ultimele poziții ale partidelor

Formarea unui guvern se află în blocaj total, iar ultimele declarații ale liderilor partidelor din fosta coaliție majoritară indică imposibilitatea ieșirii din criză prea curând, în condițiile în care parlamentarii intră miercuri în vacanță, până la 1 septembrie.

Chiar dacă negocierile ce urmează cu grupuri și, individual, cu parlamentari ce ar putea fi convinși să voteze una dintre cele două ormule aflate în discuție, plecarea în vacanță a senatorilor și deputaților va îngreuna șansa obținerii celor 233 de voturi necesare învestirii.

Reamintim cele două variante aflate acum în discuție:

un cabinet monocolor format de PSD (posibil doar cu voturi de la AUR, în momentul de față)

guvern de dreapta având în componență PNL, USR și UDMR

Ultima propunere a UDMR: ”Refacerea coaliției mici – cu PSD, PNL și UDMR, fără USR”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că partidele trebuie să răcească temperatura declaraţiilor dacă vor să nu arunce ţara în haos, el menţionând că încă au această ultimă şansă, până la sfârşitul lunii iulie, să se ajungă la o soluţie.

În opinia liderului maghiar, soluţia ar fi un guvern majoritar, iar dacă nu se poate reface coaliţia, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea.

„Eu cred că încă avem această ultimă şansă, până la sfârşitul lunii iulie, undeva spre sfârşitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluţiei. În acest moment asta se conturează. Dacă nu are cineva un băţ magic prin care rezolva azi, mâine, nu prea văd cine ar avea acest băţ magic, eu cred că mâine se închide sesiunea parlamentară, fără să putem vota un guvern”, a afirmat Kelemen Hunor la Parlament.

„De aceea, dacă se poate spune aşa, în această caniculă ar trebui să ne aşezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece şi încet, încet să mai reducem temperatura declaraţiilor, că astfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel şi singurii care vor profita din această situaţie sunt colegii de la AUR”, a menţionat el.

Kelemen Hunor: „Nu există flexibilizarea părţilor pentru a semna un acord politic în acest moment”

„Există două propuneri. Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureşan din partea PNL-ului, dar indiferent la care parte ne uităm (..) este aproape imposibil să ajungem la o soluţie prin care se poate investi un guvern fără AUR. Deci, nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la AUR, nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva preşedintele Dan l-ar desemna pe Mureşan, nu are cum să aibă majoritate, dacă PSD-ul nu susţine, fără voturile de la AUR, ceea ce pentru noi nu este acceptabil. Nu putem noi legitima, meloniza prin prezenţa sau prin votul nostru pe colegii de la AUR, cu tot respectul pentru fiecare vot, pentru fiecare cetăţean şi aici nu facem diferenţă între niciun om care a votat într-un caz sau altul”, a precizat el.

„Din punctul meu de vedere, soluţia în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim coaliţia veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea şi eventual nu vin oameni din prima linie în ministere, ci găsim oameni politici, oameni propuşi de fiecare partid, pentru fiecare minister, aşa cum era guvernul înainte de moţiunea de cenzură, cu miniştri propuşi şi cu o majoritate simplă, cel puţin până anul viitor, să trecem în 2026-2027, în primăvară”, a anunţat Kelemen Hunor.

„Important este că până la sfârşitul lunii august să existe un guvern care, prin ordonanţă de urgenţă, prin asumare, să aibă posibilitatea de a închide PNRR-ul şi Parlamentul, sigur, convocat în sesiune extraordinară, la un moment dat, să votăm acele legi care sunt necesare pentru a acoperi angajamentele noastre din PNRR”, a arătat el.

„Deocamdată, nu s-a acceptat rotativa. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe, cu Mureşan, până în aprilie, şi după aceea să vină PSD. Nu a acceptat PSD şi invers. Deci eu cred că în acest moment nu trebuie să ne încurcăm în aceste detalii. În primul rând, trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi, nimeni nu vrea voturi de la AUR şi atunci nu rămâne altă soluţie decât să găsim împreună o posibilitate de a învesti un guvern şi să reducem declaraţiile, temperatura declaraţiilor, într-o zonă de normalitate. Poate nu se poate de azi până mâine, dar în câteva zile trebuie să ajungem acolo. Dacă nu vrem să aruncăm în aer totul. Dar astăzi eu nu aş intra în aceste detalii, trebuie să mergem pas cu pas, fiindcă ăsta este un conflict foarte dur între partide, sau între unele dintre partide şi lideri, şi dacă vrei să ai un management al conflictului, atunci nu intri în aceste detalii, care eventual pot fi discutate mai târziu, nu în acest moment”, a menţionat el.

Sorin Grindeanu, despre guvernul fără USR și Ilie Bolojan: ”PSD a fost de acord cu această variantă, la Cotroceni”

„PSD nu şi-a schimbat punctul de vedere. PSD de la început a avut acelaşi poziţie, să rămânem în cadrul coaliţiei, atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după declarația lui Kelemen Hunor.

„Eu cred că am fost clar şi am anunţat de la început ceea ce PSD-ul votează, şi am spus că nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere, ceilalţi”, a mai spus el.

Despre varianta unui guvern PSD-PNL-UDMR, Sorin Grindeanu a spus: „PSD a fost de acord cu această variantă, la Cotroceni. Cine nu a fost de acord e Bolojan, mergeţi şi întrebaţi”.

„Cred că e nevoie de o calmare, dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât, şi a făcut bine acest lucru, că a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moţiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau şi merg în continuare într-o direcţie proastă, noi am spus acelaşi lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susţinem ceva şi peste două zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social-Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu”, a menţionat preşedintele PSD.

„PNL a făcut o rezoluţie prin care nu se mai aliază cu PSD. Facem şi noi, PSD, facem şi noi lucrul ăsta. Şi cine guvernează?”, a întrebat Grindeanu.

Mircea Abrudean (PNL): ”Nu ne-am răzgândit. Am declarat din start că suntem dispuşi să votăm un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiţii, care se pare că nu sunt respectate”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că PNL nu s-a răzgândit şi nu s-a pus problema unei răzgândiri, ci au declarat din start că sunt dispuşi să voteze un guvern PSD sau în jurul PSD doar cu respectarea unor condiţii, dra nu să formeze împreună un executiv.

”PNL a fost atacat în ultima perioadă din toate părţile. N-aş vrea să revin la aceste aspecte în vina de Partidul Naţional Liberal ca a produs acest blocaj. Nu cred că face bine niciun fel de atac asupra nici unui partid. Din nicio parte. Aici nu cred că e nevoie să fim atacaţi. Nu ne-am răzgândit. Nu s-a pus problema unei răzgândiri. Am declarat din start că votăm sau suntem dispuşi să votăm un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiţii, care se pare că nu sunt respectate. Deci nu e nicio răzgândire. În afară de acest lucru, PSD a încercat în repetate rânduri să destabilizeze PNL. Asta este realitatea, nu este nimic nou”, a declarat Mircea Abrudean.

Întrebat dacă PNL e de acord ca PSD să conducă primul în guvern minoritar, cu Grindeanu premier, Abrudean a spus: ”Trebuie analizat şi văzut în ce măsură acel acord va fi clarificat şi respectat şi cred că pot fi discutate lucrurile acestea. Adică nu este despre cine să fie primul, că altfel nu mai ajungem niciodată” la o soluție.

Întrebat ce garanţii trebuie să primească PNL de la PSD, Abrudean a răspuns: ”E complicat să existe astfel de garanţii în acest moment după tot acest istoric tumultos pe care l-am avut în ultima perioadă cu tot felul de nerespectări de acorduri existente. Cred că cea mai importantă garanţie o poate da preşedintele Nicuşor Dan. E cel mai important garant, în acest moment”.

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