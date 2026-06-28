Licitaţia pentru şantierul naval Mangalia – niciun investitor înscris

Nicio compania nu a depus nicio ofertă pentru șantierul navala Mangalia până sâmbătă, 27 iunie, la ora 13.00, termenul limită de înscriere pentru investitorii interesați, relatează News.ro.

Reamintim că, în urmă cu o săptămână, creditorii majoritari, controlaţi de grupul Damen, au decisca vânzarea să se facă plecând de la valoarea de piaţă, de 184 de milioane de euro, şi nu la cea de lichidare, de 84 de milioane de euro.

„Operaţiunea este una de vânzare în lichidare. Creditorii au stabilit un preţ de pornire şi eu la preţul ăla fac licitaţia”, a explicat la începutul săptămânii situaţia, pentru News.ro, Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, firma care administrează şantierul.

Alte condiții pentru vânzare

„El (şantierul – n.r.) se transferă liber de orice sarcini şi cine-l preia face ce vrea cu el, cu menţiunea că trebuie să aibă o înţelegere cu statul român pentru că statul român deţine terenul de dedesubt”, a mai spus Cîrlănaru.

Cel care doreşte să participe la licitaţie trebuie să achite o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire fără TVA, respectiv 18 milioane de euro.

Riscul ca lucrătorii calificați să se angajeze în altă parte până se rezolvă situația șantierului

Pe 18 iunie, ultimii 271 de angajaţi au intrat în perioada de preaviz care va expira pe 16 iulie, moment din care sunt liberi de contract.

„Pentru foştii angajaţi concediaţi recent, orice amânare îi determină să îşi caute alt loc de muncă. Dacă situaţia trenează şase luni sau mai mult, va fi dificil să se mai poată recruta suficient personal specializat în domeniul naval. Navaliştii cu experienţă sunt greu de găsit, vor lucra la alte firme concurente şi nu pot aştepta până când se clarifică situaţia şantierului”, susţine Gobeajă.

„Sperăm că se vor găsi soluţiile necesare deblocării acestei situaţii cât mai repede, înainte ca majoritatea navaliştilor să plece. Mulţi au plecat deja, însă ar fi dispuşi să se întoarcă, dacă va exista stabilitate şi vor fi suficient de motivaţi”, consideră liderul sindical.

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