Netflix cumpără studiourile și divizia de streaming ale Warner Bros Discovery, într-o tranzacție de 72 mld. dolari

Gigantul american de streaming Netflix a anunțat vineri că a ajuns la un acord pentru preluarea studiourilor de film și televiziune Warner Bros Discovery, precum și a prestigioasei divizii de streaming HBO Max, pentru suma de 72 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

Aceasta este cea mai mare operațiune de consolidare din industria divertismentului de la preluarea Fox de către Disney, în 2019, pentru 71 de miliarde de dolari.

Acordul anunțat vineri vine în urma unui război al ofertelor de câteva săptămâni, la finalul căruia Netflix a venit cu o ofertă de aproape 28 de dolari pe acțiune, eclipsând-o pe cea de aproximativ 24 de dolari pe acțiune lansată de Paramount Skydance pentru întregul grup Warner Bros Discovery, inclusiv pentru activele de televiziune prin cablu, care urmează să fie regrupate într-o entitate distinctă.

Acțiunile Warner Bros Discovery au închis ședința bursieră de joi la 24,5 dolari, ceea ce conferă companiei o valoare de piață de 61 de miliarde de dolari.

Cumpărarea proprietarului unor francize importante, precum „Game of Thrones”, „DC Comics” și „Harry Potter”, va înclina și mai mult balanța puterii de la Hollywood în favoarea gigantului de streaming Netflix, care și-a construit dominația fără achiziții majore sau o bibliotecă extinsă de conținut, și îi va permite să respingă concurența din partea Walt Disney și Paramount, susținute de familia Ellison.

Analiștii susțin că, în spatele achiziției, se află dorința Netflix de a bloca drepturile pe termen lung asupra serialelor și filmelor de succes și de a se baza mai puțin pe studiouri externe, pe măsură ce se extinde în domeniul jocurilor și caută noi căi de creștere, după succesul măsurilor de combatere a partajării parolelor.

Acordul va fi analizat cu atenție de autoritățile de reglementare a concurenței din Europa și SUA, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival care deține HBO Max și are aproape 130 de milioane de abonați.

Paramount, condus de David Ellison — care a declanșat războiul ofertelor cu o serie de propuneri nesolicitate și are legături strânse cu administrația Trump — a pus la îndoială procesul de vânzare la începutul acestei săptămâni, într-o scrisoare în care susține că Netflix a fost tratat preferențial.

Pentru a atenua îngrijorările legate de concentrarea pieței, Netflix a susținut, în discuțiile privind acordul, că o eventuală combinare a serviciului său de streaming cu HBO Max ar aduce beneficii consumatorilor prin reducerea costului unui pachet comun. De asemenea, Netflix a informat Warner Bros Discovery că va continua să lanseze filmele studioului în cinematografe, încercând astfel să atenueze temerile că acordul ar elimina un alt studio important și o sursă majoră de producții cinematografice, potrivit relatărilor din presă.

Conform termenilor acordului, investitorii de la Warner Bros Discovery vor primi 23,25 dolari în numerar și aproximativ 4,50 dolari în acțiuni Netflix pentru fiecare acțiune deținută, evaluând astfel compania la 27,75 dolari pe acțiune — aproximativ 72 de miliarde de dolari în capital propriu — sau 82,7 miliarde de dolari incluzând datoriile.

Acordul este așteptat să se încheie după separarea diviziei Discovery Global într-o companie listată la bursă, o mișcare ce urmează să fie finalizată în trimestrul al treilea al anului 2026.

(Citește și: ””)

***