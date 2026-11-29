Rămas fără opțiuni pentru a se menține la putere, prim-ministrul israelian în exercițiu, Benjamin Netanyahu, i-a propus sâmbătă rivalului său, Gadi Eisenkot, un acord de împărțire a puterii, susținând că i-ar permite acestuia să ocupe primul funcția de prim-ministru, în cadrul unui sistem de rotație.

Într-o declarație publicată sâmbătă seara pe X, Netanyahu a afirmat că „unitatea este necesitatea momentului”. După ce a susținut că el ar trebui să conducă un guvern de uniune națională sau să fie primul în sistemul de rotație, deoarece partidul său, Likud, este cel mai mare din parlament, el a spus că va „lăsa totul deoparte” pentru a-i permite lui Eisenkot să fie primul prim-ministru.

Partidul Likud al lui Netanyahu și-a asigurat, în urma alegerilor din 27 octombrie, statutul de cea mai mare formațiune din Knesset, însă coaliția sa nu a reușit să obțină majoritatea necesară pentru a guverna.

Acum, Eisenkot se află la cârma procesului, apropiindu-se treptat de formarea unui guvern care l-ar putea înlătura pe cel mai longeviv lider al Israelului. Eisenkot are termen până în 20 decembrie să formeze un guvern dacă solicită o prelungire de două săptămâni, dar a promis că va supune un nou guvern votului parlamentar încă de săptămâna viitoare, potrivit News.ro.

Eisenkot se întâlnește duminică cu Netanyahu

Potrivit The Times of Israel, Benjamin Netanyahu și Gadi Eisenkot au duminică programată o întâlnire pentru a începe negocierile directe privind formarea unui guvern de uniune națională.

Între timp, partidul Yashar a transmis că Eisenkot a discutat sâmbătă seară cu liderii așa-numitului „bloc al schimbării” – Yisrael Beytenu, B’Yachad și The Democrats – și i-a pus la curent cu ultimele evoluții.

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