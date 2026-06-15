Analiștii israelieni: Acordul SUA-Iran ”este o catastrofă” pentru Israel – Se înmulțesc cererile pentru demisia lui Benjamin Netanyahu, care și-a pierdut influența la Washington

Acordul SUA-Iran pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu reprezintă un eșec strategic semnificativ pentru Israel și subliniază diminuarea influenței sale la Washington, spun analiștii israelieni citați de AFP, după concluzionarea discuțiilor de pace.

Deși acordul rămâne incomplet în lipsa unei înțelegeri nucleare ce este așteptată să fie finalizată în termen de 60 de zile, cadrul său preliminar a ridicat deja îngrijorări în Israel. Analiștii susțin că acesta consfințește, practic, câștiguri mari ale Iranului pe care înainte de război nu le avea, în același timp în care amână cea mai sensibilă chestiune pentru Israel, adică securitatea sa, printre care se numără și solicitările ce țin de limitarea programului balistic iranian.

AFP îl citează pe fostul ofițer de informații Danny Citrinowicz, care spune că abandonarea securității Israelului ca parte din acordul SUA-Iran înseamnă că acesta echivalează cu nimic mai puțin decât o „catastrofă politică și de securitate pentru statul Israel”.

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Conform analiștilor, faptul că acordul a fost convenit fără niciun fel de input din partea Israelului este, de asemenea, o lovitură pentru premierul Benjamin Netanyahu, care spera cândva să intre în alegerile din octombrie ca învingător în campaniile împotriva Hamas, Hezbollah și Teheranului, dar care este acum criticat pentru eșecul de a atinge principalele obiective de război ale Israelului.

„Știam de destul de mult timp că urma să fie un acord care va ține cont de majoritatea intereselor iranienilor. Dar chestiunile importante pentru Israel, precum cea nucleară, sunt lăsate pentru un viitor despre care nu știm nimic”, a spus Sima Shine, analistă la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Israel (INSS) și fost ofițer de informații israelian.

SUA și Israelul au lansat o campanie comună împotriva Iranului pe 28 februarie, Netanyahu sperând să răstoarne regimul de la Teheran și să distrugă complet atât programul nuclear al mullahilor, cât și pe cel de rachete balistice, considerate de Israel „amenințări existențiale”.

Dincolo de faptul că acordul lasă nerezolvată problema nucleară, Citrinowicz a spus că rezultatul conflictului face improbabil ca vreun viitor președinte american să riște o nouă acțiune militară împotriva Iranului. Acest lucru, spun analiștii, permite practic Teheranului să iasă mai puternic după mai bine de trei luni de conflict.

„La finalul zilei, Israelul nu are capacitatea de a influența deciziile președintelui american”, a argumentat Citrinowicz.

Opoziția de la Tel Aviv îi cere lui Netanyahu demisia: Netanyahu a ajuns să fie exclus din arhitectura unui acord crucial pentru securitatea Israelului

Liderul opoziției de la Tel Aviv, Yair Lapid, i-a cerut demisia lui Netahyanu, în contextul în care Lapid spune că, dacă informațiile se confirmă, acordul reprezintă unul dintre cele mai grave eșecuri ale politicii externe și de securitate a Israelului, responsabilitatea revenindu-i direct premierului israelian.

צריך עדיין לקוות שהפרסומים לגבי ההסכם עם איראן אינם נכונים, אבל אם כן, מדובר באחד הכשלונות המזעזעים ביותר של מדיניות החוץ והבטחון של ישראל, והוא כולו רשום על שמו של נתניהו.



1. הוא מכר לאמריקאים תסריט אופטימי מדי, בלי לפרט בפניהם את מפת הסיכונים, ואיבד את אמונם באמצע המלחמה.



2.… — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) June 14, 2026

Criticile lui Lapid vizează faptul că Netanyahu ar fi supraestimat capacitatea Israelului de a influența poziția administrației Trump și ar fi prezentat americanilor un scenariu excesiv de optimist, fără să explice suficient riscurile unui război extins cu Iranul.

Șeful opoziției israeliene spune că Netanyahu a pierdut încrederea Washingtonului chiar în timpul conflictului, iar administrația americană ar fi ajuns să negocieze direct cu Teheranul un acord care nu acoperă principalele preocupări de securitate ale Israelului.

Lapid susține că Netanyahu nu a reușit să obțină includerea în negocieri a unor teme esențiale pentru Israel, precum programul de rachete balistice al Iranului, infrastructura nucleară iraniană sau limitarea finanțării economiei iraniene prin relaxarea sancțiunilor.

De asemenea, el spune că Netanyahu a minimalizat riscul închiderii Strâmtorii Ormuz și impactul creșterii prețurilor petrolului asupra mediului politic din din Statelor Unite, într-un moment politic sensibil pentru administrația americană, înainte de alegeri.

O altă critică majoră a lui Lapid e că Netanyahu nu ar fi construit o echipă diplomatică și de securitate suficient de puternică pentru a lucra cu diferitele centre de influență din administrația americană, ceea ce a slăbit și mai mult capacitatea Israelului de a influența forma finală a acordului.

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Inclusiv președintele american Donald Trump l-a criticat pe Netanyahu pentru lansarea unor atacuri în Liban care amenințau să deraieze acordul final, cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie anunțat.

„Este un tip foarte dificil”, a spus Trump despre Netanyahu, „și, ca să fiu sincer cu voi, ar trebui să ne fie foarte recunoscător pentru că am făcut asta. Pentru că, dacă Iranul ar fi avut o armă nucleară, Israelul nu ar mai fi existat”.

„Este o evoluție foarte proastă pentru Israel și pentru Netanyahu în special, care era, știți, domnul Iran. Domnul Iran a rămas blocat cu un acord care nu acoperă aproape niciuna dintre chestiunile importante pentru Israel”, a spus Citrinowicz pentru AFP, referindu-se la lunga istorie de antagonism a lui Netanyahu cu Iranul.

Deși analiștii nu sunt surprinși de absența Israelului de la negocieri, ei spun că sunt frapați de ceea ce percep drept erodarea influenței sale la Washington, mai scrie AFP.

„Israelul nu a jucat niciodată un rol direct în negocierile SUA-Iran, ci a influențat pur și simplu discuțiile prin Washington”, a spus și Michael Horowitz, analist independent de securitate și expert în relațiile SUA-Israel.

„Dar ceea ce surprinde și sugerează diminuarea influenței Israelului la Washington este faptul că Trump pare pur și simplu să fi ignorat preocupările Israelului. Trump nu doar că a ignorat Israelul, ci a decis efectiv pentru Israel, fără să îl consulte sau măcar să îl avertizeze. Vedem cine conduce și cine are ultimul cuvânt aici”, a adăugat el.

Michael Milshtein, expert în afaceri militare israeliene, a spus că acordul lasă Israelul într-o poziție mai slabă decât înainte de război, pe toate fronturile.

„Singurul lucru pe care îl poate face Israelul este să spună: «Bine, acceptăm armistițiul, dar lăsați-ne să avem un cuvânt de spus asupra detaliilor acordului, mai ales asupra proiectului nuclear». (…) Netanyahu ne-a adus într-un punct în care avem pârghii foarte slabe. (…) Se pare că, în acest moment, suntem forțați să acceptăm orice acord cu Iranul, dar estimez că foarte curând se va întâmpla la fel și cu Libanul și, în cele din urmă, cu Gaza”, a spus Milshtein.

Analiștii mai punctează că, cu cât Washingtonul devine mai convins că Israelul acționează pentru a bloca acordul sau pentru a întârzia implementarea acestuia, cu atât tensiunile cu administrația vor crește.

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