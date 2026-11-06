Netanyahu, aproape să piardă puterea în Israel: liderul opoziției, generalul Gadi Eisenkot, are susținerea a 67 de parlamentari. Șeful statului israelian decide duminică cui încredințează mandatul

Liderul opoziției din Israel, fostul șef al Statului Major Gadi Eisenkot, este mai aproape de a-l înlocui pe Benjamin Netanyahu la conducerea Israelului, după ce a obținut susținerea a 67 dintre cei 120 de membri ai Knessetului, față de numai 46 pentru actualul premier.

Președintele Israelului Isaac Herzog ar urma să decidă duminică, 8 noiembrie, cui îi încredințează mandatul pentru formarea viitorului guvern, după noi consultări cu liderii partidelor, potrivit The Times of Israel.

Sprijinul decisiv pentru Eisenkot a venit din partea celor două formațiuni arabe, Ra’am și Joint List, care dețin împreună 19 mandate. Acestea s-au alăturat partidelor din blocul anti-Netanyahu conduse majoritar de politicieni evrei, care controlează alte 48 de locuri, ducând tabăra care îl susține pe Eisenkot, liderul Yashar, la o majoritate de 67 de parlamentari.

Joint List a explicat că decizia a fost luată pentru a crește șansele înlocuirii guvernului Netanyahu și pentru a reduce posibilitatea formării unei noi coaliții de uniune în care actualul premier să rămână la putere.

Formațiunile care-l susțin pe Eisenkot ar putea refuza o coaliție cu partidele arabe – Netanyahu a pierdut sprijinul unui partid

Cele 67 de mandate nu înseamnă automat că Eisenkot dispune deja de o coaliție capabilă să guverneze. Blocul care îl susține pe generalul israelian de origine marocană este împărțit între cele 48 de mandate ale formațiunilor conduse majoritar de politicieni evrei și cele 19 ale partidelor arabe, iar mai multe dintre partidele din primul grup ar putea refuza în continuare să intre într-un executiv împreună cu formațiunile arabe. Această incompatibilitate face ca drumul lui Eisenkot către formarea unui guvern să rămână incert, în pofida majorității parlamentare care îl susține în acest moment.

Netanyahu și aliații săi au obținut 53 de mandate la alegerile de săptămâna trecută, dar partidul ultraortodox United Torah Judaism, care controlează șapte locuri și a fost timp îndelungat un aliat al actualului premier, a refuzat să îl mai susțină în consultările cu președintele Herzog. Astfel, tabăra lui Netanyahu a rămas cu numai 46 de parlamentari.

Decizia United Torah Judaism marchează o ruptură importantă față de Netanyahu și vine pe fondul nemulțumirii partidului față de eșecul guvernului de a adopta legislația cerută pentru menținerea scutirilor de serviciu militar pentru studenții ultra-ortodocși din școlile religioase. Reprezentanții UTJ au transmis că sprijinul lor pentru orice viitor guvern va depinde de adoptarea unei astfel de legislații.

Această condiție complică însă și o eventuală apropiere de Eisenkot, deoarece recrutarea ultra-ortodocșilor a reprezentat una dintre temele importante promovate de partidele din blocul său. Totuși, Times of Israel notează că Eisenkot și unii dintre aliații săi au evitat în ultima perioadă să excludă categoric cooperarea cu partidele ultra-ortodoxe.

O coaliție cu ultra-ortodocșii devine o altă variantă

De asemenea, o posibilă cale către o majoritate funcțională s-a deschis după ce liderul partidului Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, unul dintre cei mai cunoscuți politicieni seculari din Israel și un adversar tradițional al influenței partidelor ultra-ortodoxe, ar fi renunțat la refuzul de a guverna împreună cu acestea.

Potrivit Channel 12, citat de Times of Israel, Liberman ar fi dispus să intre într-o coaliție cu United Torah Judaism, considerând înlocuirea lui Netanyahu o prioritate mai importantă. El ar prefera, de asemenea, o formulă de guvernare împreună cu partidele ultra-ortodoxe în locul uneia dependente de formațiunile arabe.

Una dintre variantele discutate ar presupune o rotație la conducerea guvernului între Eisenkot și Liberman, alături de negocieri pentru găsirea unui compromis privind recrutarea ultra-ortodocșilor în armată. O astfel de formulă ar putea permite blocului lui Eisenkot să formeze o majoritate fără să depindă de participarea partidelor arabe la guvern.

Cealaltă variantă ar fi un guvern minoritar condus de Eisenkot și susținut din exterior de cele două formațiuni arabe. Joint List a indicat că susținerea oferită lui Eisenkot nu înseamnă automat că partidul ar urma să intre în coaliție. Formațiunea a arătat însă că dorește să împiedice revenirea la putere a guvernului Netanyahu și să îi ofere lui Eisenkot o poziție cât mai puternică în negocierile pentru formarea executivului.

Ra’am, cealaltă formațiune arabă, care deține opt mandate, l-a susținut de asemenea pe Eisenkot. Alături de cele 11 mandate ale Joint List, sprijinul celor două formațiuni arabe este cel care a dus tabăra lui Eisenkot de la 48 la 67 de locuri și i-a asigurat o majoritate în Knesset.

Herzog: Rezultatul este clar, dar nu și cine poate forma guvernul

Președintele Isaac Herzog a declarat, după încheierea consultărilor cu partidele, că raportul de forțe este clar, dar că rămâne de stabilit cine are efectiv capacitatea de a forma un guvern stabil.

„Rezultatele consultărilor par clare. Dar autoritatea care mi-a fost acordată prin lege este de a stabili cine are capacitatea de a forma un guvern, iar acest lucru nu este în totalitate clar, având în vedere vetourile reciproce dintre blocuri și din interiorul blocurilor”, a declarat Herzog.

Președintele israelian a anunțat că va purta discuții suplimentare cu mai mulți lideri politici înainte de a lua decizia duminică și că va încerca să încurajeze partidele să ajungă la o formulă care să permită constituirea unui guvern stabil.

Partidul Yashar al lui Eisenkot i-a cerut lui Herzog să îi încredințeze cât mai rapid mandatul, argumentând că sprijinul a 67 de parlamentari este cel mai mare obținut de un candidat la conducerea guvernului israelian în această etapă a procesului politic din 2015 încoace.

Noul Knesset urmează să depună jurământul pe 10 noiembrie.

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