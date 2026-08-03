Când va începe producția din Neptun Deep – Directorul Petrom pentru Explorare: „Creșterea ar trebui să fie rapidă” – Aproximativ 40-45% din țițeiul rafinat acum la Petrobrazi este din import

Directorii OMV Petrom (SNP) au evitat să înainteze o perioadă mai exactă de timp pentru momentul începerii producției de gaze la proiectul offshore Neptun Deep, dezvoltat împreună cu compania de stat Romgaz (SNG), însă aceștia au precizat că lucrările continuă atât la zăcământul Domino, cât și la infrastructura submarină și terestră necesară transportului gazelor.

Odată începută exploatarea, compania estimează că producția va crește rapid către nivelul „de platou”. În prezent, compania a forat 6 din cele 10 sonde de dezvoltare (din care 2 în zăcământul Domină), lucrările din zăcământul Pelican Sud fiind deja încheiate.

Cristian Hubati, directorul OMV Petrom responsabil pentru Explorare și Producție, a declarat că proiectul avansează conform calendarului și bugetului, dar că mai sunt de finalizat mai multe etape înainte de extragerea primei molecule de gaz.

„Este o perioadă destul de intensă pentru Neptun Deep. Suntem foarte entuziasmați că progresăm conform calendarului și bugetului”, a spus Cristian Hubati, în cadrul conferinței cu analiștii organizate cu ocazia prezentării rezultatelor financiare semestriale ale companiei.

Proiectul va contribui la consolidarea securității energetice a României și a regiunii. Infrastructura de producție a proiectului Neptun Deep include 10 sonde pe zăcămintele Pelican Sud și Domino, 3 sisteme de producție submarine, conducte colectoare asociate, o platformă offshore, o conductă de gaze naturale către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor.

Lucrările rămase până la începerea producției de gaze, în 2027

OMV Petrom trebuie să finalizeze forajele din zăcământul Domino, în timp ce lucrările din Pelican Sud au fost deja încheiate, a explicat Hubati.

„Ce avem în fața noastră, practic, în acest moment: trebuie să finalizăm forajul în câmpul Domino. Pelican Sud este deja finalizat. Progresăm cu instalarea echipamentelor submarine, realizarea conexiunii sistemelor submarine de producție cu platforma din ape de mică adâncime, precum și continuarea conectării conductei principale de gaz către țărm și către platformă, finalizarea stației de măsurare a gazelor naturale (NGMS), testarea platformei din ape de mică adâncime și, după aceea, intrarea în etapa de punere în funcțiune la rece a întregii instalații. Asta ar fi, pe scurt, ce avem în față până la prima moleculă de gaz”, a afirmat Hubati, răspunzând la o întrebare a unui analist.

De asemenea, trebuie finalizată nava de suport pentru câmpul offshore, aflată în prezent în Norvegia, unde sunt instalate echipamentele necesare operării pe mare.

Când va începe producția de gaze

Oficialul OMV Petrom nu a dorit totuși să înainteze un interval restrâns pentru pornirea producției, menținând termenul general din 2027.

„În ceea ce privește pornirea, deocamdată menținem estimarea pentru 2027. Vă rugăm să aveți răbdare cu noi pentru moment. Vom veni în curând cu noutăți, pe măsură ce reducem riscurile din calendar și progresăm”, a declarat directorul companiei.

După punerea în funcțiune, creșterea producției ar urma să se desfășoare într-un ritm rapid, a mai adăugat oficialul Petrom.

„Dacă totul merge conform planului, creșterea producției ar trebui să fie un proces rapid, nu unul lent. Nu planificăm probleme acolo”, a adăugat Cristian Hubati.

Între 40% și 45% din țițeiul rafinat de Petrom provine din import

În ceea ce privește riscul de aprovizionare, Radu Căprău, membru al Directoratului companiei responsabil pentru Rafinare și Marketing, a precizat că aproximativ 40-45% din țițeiul procesat de OMV Petrom provine din surse externe.

Restul reprezintă țiței extras din subsolul românesc, în vreme ce țițeiul importat este adus în principal din America Latină, America de Nord și Africa, compania evitând aprovizionarea din zona Mării Negre și din Orientul Mijlociu, unde războaiele SUA-Iran și Ucraina-Rusia provoacă perturbări mari de aprovizionare pentru piața globală.

„Ponderea țițeiului din surse non-proprii este de aproximativ 40-45%, reprezentând țiței importat. Îl aducem din zone din afara Mării Negre și a Orientului Mijlociu. Vorbim despre America Latină, America de Nord și Africa”, a declarat Căprău.

Marjele de rafinare ale Petrom vor rămâne ridicate și în trimestrele următoare, în contextul războiului din Iran – Prețurile la carburanți sunt estimate să rămână sus în continuare

Acesta a vorbit și despre marjele de rafinare și diferențialul benzină/motorină din piața de carburanți locală, unde prețurile au atins niveluri record la motorină înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări ce reinstituie situația de criză pe piața carburanților.

„Când ne uităm la marja de rafinare existentă în iulie, ea este extrem de generoasă”, a spus Căprău.

Indicatorul marjă de rafinare al Petrom s-a dublat în acest an, la 18,4 dolari pe baril la șase luni din an și 22,7 dolari în T2 – Petrom arată în raportul semestrial publicat vineri că indicatorul a fost susținut de diferențiale ridicate pentru benzină și motorină, dar ca urmare a intervenției statului prin plafonarea marjelor indicatorul marja de rafinare ajustat a fost ușor sub media anului 2025.

Notă: Marja de rafinare este diferența dintre prețul țițeiului brut și valoarea produselor obținute prin rafinare (benzină, motorină), influențată de cerere.

OMV Petrom estimează de altfel că marjele de rafinare vor rămâne puternice în lunile august și septembrie, susținute de sezonul deplasărilor auto, înaintea unei posibile temperări în trimestrul al patrulea.

„Când privim înainte, așa cum am menționat, vedem marje de rafinare foarte puternice în acest moment. Ar trebui să rămână puternice (în) sezonul de conducere auto din luna următoare, august-septembrie, înainte de a vedea în trimestrul al patrulea o relaxare a acestor marje de rafinare. Motorina, după cum bine știți, rămâne foarte deficitară (în regiune). Pe lângă situația din Orientul Mijlociu, vedem și interdicția de export din Rusia. Acestea impactează, desigur, cererea generală. Acesta ar putea fi un motiv ca și în trimestrul al patrulea crack-spread-urile la motorină să rămână relativ puternice, în timp ce benzina rămâne cu siguranță puternică pe durata sezonului de conducere auto. (…) Cel puțin pentru trimestrul al treilea, după cum încercam să sugerez anterior, vedem un trimestru cu marje de rafinare puternice. Și trimestrul al patrulea ar putea rămâne la fel, având în vedere deficitul foarte mare de motorină de pe piață și nivelul redus al stocurilor, însă marjele probabil nu vor fi la nivelul celor din trimestrul al treilea. Aceasta este perspectiva noastră asupra evoluției marjelor în acest an”, a spus Căprău.

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