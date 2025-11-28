Neîncredere între Rafale, Dassault, și Airbus: Franța și Germania intensifică presiunea asupra campionilor industriali pentra a rezolva impasul privind avionul de luptă

Franța și Germania intensifică presiunea asupra campionilor lor industriali pentru a salva următoarea generație de avioane de luptă ale Europei, pe măsură ce proiectul de 100 de miliarde de euro se află în pragul colapsului, potrivit unor surse Reuters.

Sistemul Aerian de Luptă al Viitorului (FCAS), lansat acum peste opt ani, se confruntă cu dispute între Dassault Aviation și Airbus privind împărțirea muncii și tehnologiile de valoare.

După discuțiile dintre Emmanuel Macron și Friedrich Merz, Berlinul a întocmit un „plan de decizie” cu termen până la mijlocul lunii decembrie pentru semnarea unui acord între partenerii industriali privind cooperarea în următoarea fază a programului.

„Obiectivul este ca directorii generali ai partenerilor industriali participanți să găsească și să semneze un acord scris privind principiile de bază ale cooperării pentru următoarea fază a programului până la mijlocul lunii decembrie”, se arată în document, conform fragmentelor puse la dispoziția Reuters.

O sursă guvernamentală a spus că planul, care mai solicită șefilor forțelor aeriene să revizuiască cerințele proprii, a fost conceput pentru a reafirma controlul politic.

Airbus și Dassault au refuzat să comenteze.

Discuțiile s-au blocat din cauza neîncrederii dintre producătorul Rafale, Dassault, și Airbus

Miza o reprezintă următoarea fază a planurilor de a livra un avion de luptă însoțit de drone pentru Franța, Germania și Spania până în 2040, oglindind o inițiativă UK-Italia-Japonia denumită GCAP.

Discuțiile s-au blocat din cauza neîncrederii dintre producătorul Rafale, Dassault, și Airbus, care reprezintă Germania și Spania în proiect, cunoscut în Franța sub numele de SCAF.

Dassault insistă să conducă designul și dezvoltarea nucleului avionului de luptă, invocând linii neclare de responsabilitate și experiența sa în construirea avioanelor de luptă de la zero până la final. Compania susține că Airbus este liber să conducă propriile secțiuni de proiect neînarmate.

Airbus susține că acest lucru contravine acordurilor conform cărora fiecare țară are un cuvânt egal de spus.

Firma franceză de avioane, deținută de familie, și gigantul producător de aeronave comerciale, parțial de stat, și-au intensificat retorica, invitând cealaltă parte să plece dacă nu agreează aranjamentele și amenințând să meargă independent dacă este necesar.

Surse germane spun că Dassault vrea control de 80%, o cifră pe care Dassault o neagă. Ei acuză Dassault că limitează accesul la munca de mare valoare.

Surse franceze doresc să păstreze paritatea cu Airbus, care era de 50% înainte de intrarea Spaniei. Ei suspectează că Berlinul vrea să diminueze avantajul tehnologic al Dassault.

„Se pare că o relație politică foarte apropiată și puternică între Paris și Berlin s-a slăbit oarecum, iar industrialii au fost lăsați liberi și chiar se atacă între ei”, a declarat Douglas Barrie, cercetător principal IISS pentru spațiul aerian militar, într-un interviu recent.

Nerealizarea unei înțelegeri riscă să expună incapacitatea Europei de a construi unitate în domeniul apărării într-un moment în care războiul a revenit pe continent.

După săptămâni de turbulențe politice la Paris, capitalele intensifică eforturile pentru a evita un impact negativ asupra cooperării franco-germane.

Totuși, persistă îndoielile dacă Macron, apropiat de finalul mandatului și slăbit de crize politice, poate forța Dassault să facă concesii. Susținută de exporturi solide de Rafale, Dassault se află sub o presiune mai redusă pe termen scurt și ar putea câștiga timp până la alegerile din 2027, au spus oficiali și directori.

Planul B

Pe măsură ce FCAS se confruntă cu decizii cruciale privind viitorul său, se pregătesc opțiuni pentru o repetare a schismei care a dus la ieșirea Franței din Eurofighter în 1985, lăsând Dassault și Airbus să concureze.

Dassault a fost un pilon al apărării Franței încă din al Doilea Război Mondial, construind toate generațiile de avioane care transportă descurajarea nucleară a țării, și ar putea să meargă cel mai ușor independent.

Industria germană a amenințat că va folosi bugetul în creștere pentru apărare al Berlinului pentru a finanța un proiect rival.

Persoanele familiare cu planurile au spus că acestea includ un avion de luptă stealth independent. Alte opțiuni includ colaborarea cu Saab din Suedia, momentan fără partener, sau GCAP condus de BAE Systems. Airbus a menținut contacte regulate la nivel de CEO cu ambele tabere, au spus acestea.

Un compromis minimalist tot mai des menționat ar reduce FCAS la un „nor de luptă” cu conectivitate securizată, lăsând Airbus și Dassault să dezvolte avioane separate – un divorț parțial care permite Parisului și Berlinului să-și salveze imaginea și să evite o despărțire publică.

Fiecare parte continuă să testeze limitele celeilalte

Planificatorii francezi se îndoiesc că Germania poate construi cu ușurință un avion stealth sau un motor competitiv independent, sau să se integreze rapid în proiectul GCAP în expansiune.

Totuși, deși Franța are experiență în dezvoltări independente, criza bugetară pune obstacole majore de finanțare.

Înainte de ultima încercare a Berlinului, o sursă germană estima șansele unui avion comun la „mai puțin de 50%”. Ambele capitale se grăbesc acum să salveze proiectul. „Nu ne putem permite să lăsăm acest proiect să eșueze”, a spus o sursă guvernamentală franceză.

***