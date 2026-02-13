Negocierile Ucraina-Rusia-SUA se mută în Europa – Geneva, 17 și 18 februarie

Discuțiile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite privind încheierea războiului se vor muta la Geneva săptămâna viitoare, iar consilierul prezidențial Vladimir Medinski va conduce delegația rusă, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Kievul a confirmat informația și a precizat că discuțiile vor avea loc pe 17 și 18 februarie.

Noua rundă de discuții vine după două runde la Abu Dhabi, la care echipa Rusiei a fost condusă de Igor Kostiukov, șeful serviciului de informații militare.

Revenirea lui Medinski, care a condus echipa rusă de negociatori la discuțiile anterioare din Turcia în 2022 și din nou anul trecut, ar putea semnala că Rusia se așteaptă ca accentul să se mute dincolo de problemele de securitate către puncte mai largi de dezacord între părțile beligerante, informează Reuters.

La aproape patru ani de la începutul războiului și în ciuda eforturilor intense depuse de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt ceea ce el numește un „băi de sânge” fără sens, Rusia și Ucraina rămân la distanță mare în ceea ce privește aspecte cheie, inclusiv teritoriul și controlul centralei nucleare de la Zaporijia.

Surse ucrainene au criticat anterior modul în care Medinski a condus negocierile, acuzându-l că a ținut lecții de istorie echipei ucrainene în loc să se angajeze în negocieri substanțiale.

Pe de altă parte, Dmitri Peskov a confirmat că Moscova și Washingtonul discută despre cooperarea comercială și economică bilaterală. El a declarat că partea rusă speră ca dialogul să continue, însă consideră că este puțin probabil să se concretizeze înainte de încheierea conflictului din Ucraina.

Kremlinul urmărește să propună administrației Trump un amplu parteneriat economic, inclusiv revenirea Rusiei la sistemul de decontare în dolari și investiții comune în hidrocarburi și resurse minerale, potrivit Bloomberg, care citează un document intern al Moscovei.

Memorandumul, redactat în debutul acestui an, detaliază șapte domenii în care, în viziunea Kremlinului, interesele economice ale Rusiei și SUA ar putea să conveargă după un eventual acord de încheiere a războiului din Ucraina.

Documentul prevede colaborarea celor două țări pentru promovarea combustibililor fosili în detrimentul alternativelor verzi, precum și investiții comune în gaze naturale, petrol offshore și materii prime critice, dar și beneficii financiare pentru companiile americane.

Conform Bloomberg, setul de propuneri, distribuit în rândul oficialilor ruși de rang înalt, oferă o perspectivă până acum necunoscută asupra modului de gândire și a tacticilor Kremlinului, într-un moment în care posibile acorduri economice bilaterale, între SUA și Rusia, sunt negociate ca parte a unui eventual acord de pace pentru Ucraina.

