Negocierile SUA-Iran, eșec al primei runde – JD Vance a părăsit Islamabadul după 21 de ore de discuții. Ce spun americanii, iranienii și Pakistanul

Vicepreședintele american JD Vance a părăsit duminică dimineață capitala pakistaneză Islamabad după 21 de ore de negocieri cu delegația iraniană, după ce a anunțat eșecul negocierilor care ar fi urmat să pună capăt definitiv războiului.

”Discutăm de 21 de ore şi am purtat o serie de discuţii substanţiale cu iranienii. Aceasta este vestea bună. Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord. Şi cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este o veste proastă pentru Statele Unite ale Americii. Aşadar, ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord.”, a spus JD Vance la conferința de presă de după încheierea discuțiilor.

Vicepreședintele american a lăsat să se înțeleagă că punctul de blocaj a fost refuzul Iranului de a renunța la programul său nuclear:

„Adevărul este că trebuie să vedem un angajament ferm din partea lor că nu vor urmări să obţină o armă nucleară şi că nu vor căuta mijloacele care le-ar permite să obţină rapid o astfel de armă. (…)Întrebarea este: «Vedem un angajament fundamental din partea iranienilor de a nu dezvolta arme nucleare nu doar acum, nu doar peste doi ani, ci pe termen lung?» Încă nu am văzut acest lucru, dar sperăm că îl vom vedea.” – a spus Vance răspunzând întrebărilor presei.

„Plecăm de aici cu o propunere foarte simplă, o modalitate de înţelegere care reprezintă oferta noastră finală şi cea mai bună”, a spus el. „Vom vedea dacă iranienii o vor accepta.”

Iran: eșecul discuțiilor a fost produs de ”cererile nerezonabile” ale SUA

„Delegaţia iraniană a negociat fără încetare şi intens timp de 21 de ore pentru a apăra interesele naţionale ale poporului iranian.

În ciuda diverselor iniţiative din partea sa, cerinţele nerezonabile ale părţii americane au împiedicat progresul negocierilor. Prin urmare, negocierile s-au încheiat”, a anunțat televiziunea de stat iraniană Irib.

Purtătorul de cuvânt al ministerului de externe iranian a declarat că nimeni nu se aștepta la un succe din prima sesiune de negocieri:

„Era evident încă de la început că nu trebuia să ne așteptăm să ajungem la un acord într-o singură sesiune (de negocieri). Nimeni nu se aștepta la așa ceva”, a declarat Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al ministeryului de externe iranian, la televiziunea de stat iraniană, evocând „o atmosferă de suspiciune și neîncredere”, potrivit AFP.

Pakistanul îndeamnă SUA și Iran să respecte armistițiul și să reia discuțiile

„Este imperativ ca părţile să continue să-şi respecte angajamentul faţă de armistiţiu”, a declarat ministrul pakistanez al Afacerilor Externe, Ishaq Dar, a cărui ţară a găzduit negocierile şi a servit drept mediator.



„Pakistanul şi-a jucat şi îşi va juca în continuare rolul de a facilita dialogul dintre Republica Islamică Iran şi Statele Unite ale Americii în zilele următoare”, a adăugat el.

SUA anunță că marina sa a început deminarea strâmtorii Ormuz

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat sâmbătă că două distrugătoare cu rachete ghidate ale Marinei au început operaţiunile de deminare în Strâmtoarea Ormuz, întrucât unele nave nu pot încă să treacă prin această cale navigabilă strategică, în ciuda încetării focului, relatează CNN.

USS Frank E. Peterson şi USS Michael Murphy „au traversat Strâmtoarea Ormuz şi au operat în Golful Arabiei, ca parte a unei misiuni mai ample de asigurare a faptului că strâmtoarea este complet curăţată de minele marine amplasate anterior de Corpul Gărzilor Revoluţiei Islamice din Iran”, a declarat CENTCOM într-o postare pe X.

„Astăzi, am început procesul de stabilire a unui nou pasaj şi vom împărtăşi în curând această rută sigură cu industria maritimă pentru a încuraja libera circulaţie a comerţului”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

În timp ce efortul armatei americane încearcă să rezolve ameninţarea reprezentată de mine, Iranul ar putea totuşi să lanseze rachete, ceea ce, combinat cu minele, a făcut mai dificil pentru Statele Unite sau alte ţări să-şi apere navele sau să asigure securitatea militară a strâmtorii.

Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă, într-o postare pe Truth Social, că SUA „încep procesul de curăţare a Strâmtorii Ormuz ca o favoare acordat ţărilor din întreaga lume”.

***