Negocierile / Putin își reiterează liniile roșii în fața emisarilor lui Trump – Kushner: „Există o schimbare importantă în atitudinea europenilor”

Președintele rus Vladimir Putin nu a dat semne, joi, că ar fi dispus să accepte principalele propuneri americane și ucrainene apărute după cele două zile de negocieri de la Abu Dhabi, care au vizat încheierea războiului Rusia-Ucraina.

În întâlnirea de joi de la Kremlin cu Steve Witkoff și Jared Kushner, liderul rus și-a reiterat liniile roșii privind teritoriile ocupate de ruși și prezența trupelor străine în Ucraina, a respins ideea unor „zone gri” despre care vorbesc ucrainenii și a insistat că Moscova dorește un acord de pace, nu un armistițiu de iarnă, așa cum cere Kievul și Europa.

Pe de altă parte, Putin s-a arătat deschis includerii europenilor în negocieri, spunându-le celor doi emisari americani care au vizitat joi Moscova că nu s-a opus niciodată dialogului cu Europa – Putin a acuzat Europa că a întrerupt dialogul cu Kremlinul. În plus, Putin le-a cerut mediatorilor americani să clarifice în contactele lor cu europenii dacă aceștia vor pacea sau războiul, liderul rus referindu-se la o potențială prezență a trupelor străine în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate pentru Kiev.

Amintim că negociatorii americani urmăresc extinderea formatului de negociere de la cel trilateral la unul multilateral, care să includă negociatori europeni și oficiali ai NATO. În discuția emisarilor cu Putin, Jared Kushner a pledat de altfel pentru extinderea negocierilor către un format care să includă și Europa.

Ce a spus Putin despre disputele teritoriale: „Sunt înțelese diferit de cele două părți”

Putin le-a spus lui Steve Witkoff și Jared Kushner că prezența oricăror trupe străine pe teritoriul Ucrainei este „inacceptabilă” pentru Rusia.

„Am spus că prezența oricărui tip de trupe străine pe teritoriul Ucrainei nu ar fi acceptabilă pentru noi, absolut inacceptabilă. Și am spus și înainte că, într-un asemenea caz, acestea ar deveni o țintă legitimă pentru noi, iar războiul ar reîncepe imediat”, a declarat Putin.

Avertismentul vizează în mod direct Forța Multinațională pentru Ucraina, pe care statele din Coaliția de Voință, conduse de Franța și Marea Britanie, intenționează să o desfășoare în Ucraina după un eventual armistițiu, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Kiev, și care și-a început săptămâna aceasta primul exercițiu militar, în Polonia.

Referindu-se la disputele teritoriale, marele obstacol în calea unui acord, Putin a respins ideea ucraineană a unor „zone gri” de-a lungul liniei frontului, afirmând că, pentru Moscova, „există o singură linie de demarcație: frontiera de stat”.

🥴 Putin:



We know that the Ukrainian side raises the issue of so-called gray zones. And this, as I have already said, will always be a bone of contention.



For us, there is only one line of demarcation: the state border.



We know that territorial issues are understood… pic.twitter.com/nR7CkpITrQ — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 12, 2026

„Știm că partea ucraineană ridică problema așa-numitelor zone gri. Și aceasta, după cum am mai spus, va fi întotdeauna un motiv de dispută. Pentru noi, există o singură linie de demarcație: frontiera de stat. Știm că problemele teritoriale sunt înțelese diferit de cele două părți. Pentru noi, mai importanți sunt oamenii care trăiesc acolo, tradițiile lor, cultura lor și dreptul lor de a trăi în conformitate cu propriile reguli și cu valorile lor tradiționale”, a declarat Putin.

Amintim că, marți, Zelenski a oferit un exemplu de o astfel de așa-zisă zonă gri, o chestiune din domeniul revendicărilor teritoriale, despre care liderul ucrainean a spus că pot fi decise doar la nivelul liderilor: „Trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm la nivelul liderilor. Sunt multe întrebări. De exemplu, am discutat (în runda de negocieri de marți de la Abu Dhabi) despre orașul Herson, care astăzi este împărțit de un fluviu. Rușii controlează un mal, noi îl controlăm pe celălalt. Dar oamenii vor să trăiască uniți pe ambele maluri. Acesta este un oraș ucrainean. Astfel de probleme sunt sensibile, dar trebuie să discutăm despre ele”, a spus Zelenski marți seară, într-o discuție cu jurnaliștii.

De notat că Rusia cere ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv teritoriile aflate încă sub controlul Kievului, cerere respinsă de autoritățile ucrainene. Moscova dorește de altfel crearea unei zone-tampon din părți ale Ucrainei pe care nu le-a revendicat oficial.

Mai mult, negociatorul-șef al Rusiei la Abu Dhabi, Vladimir Medinski, a declarat miercuri, la televiziunea de stat, citându-l pe Putin, că „oriunde a călcat piciorul soldatului nostru rus, acel teritoriu este al nostru”.

Kushner, către Putin: „Am văzut o schimbare importantă în atitudinea europenilor”

În discuția cu Putin, Jared Kushner a afirmat că există o schimbare în ceea ce privește atitudinea europenilor și că includerea lor va aduce progrese în „rezolvarea problemelor”.

„Am văzut o schimbare importantă în atitudinea europenilor și credem că există un impuls foarte puternic și o dorință clară de a ne implica împreună. Suntem foarte încrezători că, dacă trecem la un format multilateral, vom continua să facem progrese în rezolvarea problemelor și credem că acest lucru ne va ajuta să punem capăt războiului”, i-a spus Kushner liderului rus.

Kushner a confirmat totodată discuțiile dintre SUA și Europa privind viitoarele aranjamente de securitate. La rândul său, Witkoff a descris viitorul schimb de prizonieri, convenit la Abu Dhabi, drept un semn de progres către pace și a spus că îl va informa pe Zelenski despre chestiunile discutate la Kremlin.

Întrebat la Moscova, dacă pacea este mai aproape și dacă s-au înregistrat progrese după discuția cu Putin, Witkoff a răspuns pozitiv.

Q: Do you think the Russians are serious about making this work?



Steve Witkoff: I think progress was made. pic.twitter.com/iBgnixcD5s — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Întâlnirea de joi a fost a zecea discuție față în față dintre Witkoff și Putin de la începutul războiului, potrivit Reuters. Cei doi emisari americani urmează să zboare la Dublin, pentru discuții cu Volodimir Zelenski.

Propunerea lui Putin: o misiune umanitară la Kostiantînivka

Putin a propus și organizarea unei misiuni umanitare în orașul strategic ucrainean Kostiantînivka, din regiunea Doneţk, despre care armata rusă spune că l-a ocupat în iulie, după modelul recentei misiuni de la Oleshky, unde e în vigoare un armistițiu local, negociat cu ajutorul administrației Trump.

Liderul rus a susținut că forțele ruse controlează orașul, că sunt pregătite să garanteze securitatea misiunii și că Rusia ar avea nevoie de cinci zile pentru deminarea zonei.

În realitate, luptele continuă la Kostiantînivka, iar forțele ruse controlează doar o parte a orașului. Statul Major ucrainean plasează direcția Kostiantînivka printre cele mai intense sectoare ale frontului, cu zeci de atacuri zilnice. Putin a mai spus că, dacă Ucraina consideră Kostiantînivka un teritoriu aflat sub controlul său, atunci ar trebui să asigure securitatea pe partea sa.

Potrivit Administrației Militare Regionale Donețk, în oraș mai locuiau în această toamnă între 760 și 830 de civili, iar autoritățile ruse de ocupație susțin că au evacuat peste 1.200 de persoane din zonă către teritoriile aflate sub controlul Moscovei. Putin, în schimb, a spus că sunt aproximativ 400-500 de civili în Kostiantînivka .

***